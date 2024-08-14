恒隆陳啟宗：房地產應由「民營主導」　惟監管也必須完善

恒隆集團（010）榮譽董事長陳啟宗在博鰲房地產論壇表示，房地產應該由「民營主導」，但監管也必須完善。在2024博鰲房地產論壇表示，長遠來看，不認為房地產應該由國家力量來主導，而應該以民企為主導。

他解釋，國企要做的事情太多，可以將主要力量放在高科技領域，房地產不是高科技產業，可以由民營企業來主導。陳啟宗又強調監管的重要性，「凡是做房地產的，基本上經過了這一役之後，地產會比較理性健康的發展了」。

對於有指內房地產市場的民營企業家都「很貪」，陳啟宗認為這存在極大謬誤。他表示，「貪」是市場經濟最主要的動力，「沒貪」就沒市場經濟，因此貪不是罪，稱「犯法的貪是罪」，強調在於監管機構的制度，因不監管便會出問題，但只要給予正確監管就不會出問題。

陳啟宗：房企沒有一次大調整是不可能

他指出，今天房地產市場的難處，是數十年延續下來，「房地產市場那麼長久的發展，沒有一次大調整是不可能，因為房地產行業本質就一定是有相當強的循環性，但是不允許壞的企業破產，就產生以往幾十年這種很奇怪的現象」。