恒隆陳啟宗：房地產應由「民營主導」　惟監管也必須完善

恒隆集團（010）榮譽董事長陳啟宗在博鰲房地產論壇表示，房地產應該由「民營主導」，但監管也必須完善。在2024博鰲房地產論壇表示，長遠來看，不認為房地產應該由國家力量來主導，而應該以民企為主導。
恒隆陳啟宗：香港與大灣區房價會某程度上趨同 形容內房民企破產因「監管不周」
恒隆陳啟宗：目前是「保本保命」時候 香港要求穩定先 對內地不用太悲觀｜業績之後
房地產不是高科技產業可由民企主導
他解釋，國企要做的事情太多，可以將主要力量放在高科技領域，房地產不是高科技產業，可以由民營企業來主導。陳啟宗又強調監管的重要性，「凡是做房地產的，基本上經過了這一役之後，地產會比較理性健康的發展了」。
對於有指內房地產市場的民營企業家都「很貪」，陳啟宗認為這存在極大謬誤。他表示，「貪」是市場經濟最主要的動力，「沒貪」就沒市場經濟，因此貪不是罪，稱「犯法的貪是罪」，強調在於監管機構的制度，因不監管便會出問題，但只要給予正確監管就不會出問題。
陳啟宗：房企沒有一次大調整是不可能
他指出，今天房地產市場的難處，是數十年延續下來，「房地產市場那麼長久的發展，沒有一次大調整是不可能，因為房地產行業本質就一定是有相當強的循環性，但是不允許壞的企業破產，就產生以往幾十年這種很奇怪的現象」。
陳啟宗補充，兩種方法可以作出市場調整，一個是把小泡沫一個一個爆破，另一個方法就是不讓它爆破。但是最後會凝聚成一個大的泡沫，來一次大的爆破，「以往中國30多年走過的道路正是這樣，不讓小泡沫破裂，就只能導致最後一次大的爆破，對經濟的影響就是極其大」。