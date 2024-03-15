收息股／高息股／收息｜不少人希望創造被動收入，若希望作穩定投資，不妨考慮入手高息藍籌股，製造「月月派息」的組合，部分股份甚至較定期存款更高息《am730》依照市場數據，為讀者整合10隻精選高息藍籌股，其中入場最平僅需2,800元。
【3月15日更新】
收息股2024｜解讀藍籌股
藍籌股（Blue chip）指在某行業中，處於重要支配地位，且業績優良、交易活躍、公司知名度高、市值大等的股票，亦有指其買入股價穩定度高、高殖利率，故又被稱作定存股。
香港市場的藍籌股，即為「恒生指數成分股」，由80隻股份所組成，內含多個版塊的股份，包括金融、地產、工商業綜合股等。
收息股2024｜股息紅利／股息
股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後，按持股比例，而向股東分配的剩餘利潤。至於獲取股息和紅利，是股民投資於上市公司的基本目的，亦是股民基本經濟權利。
收息股2024｜精選10隻高息藍籌股
收息股2024｜中電（002）
作為公用股之一的中電（002），每年每季均派息，分別於3、6、9、12月，一年共4次。根據該企過往派息數據顯示，過去疫情爆發的3年間，其中在疫情爆發的3年間，每年每股均派息3.1港元。
以截至3月15日收市價每股63.95元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為32,010元，股息率（TTM）達4.848%。
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收息股2024｜滙控（005）
滙控（005）以往被稱為「收息王者」，儘管疫情爆發後，因政府干預而暫停分派一年4次的股息，但疫情過去各國重開後，滙豐於2021年始起陸續恢復派息，去年更宣布會恢復季度分派，料一年或能分派4次，2023年末集團更表示將有21美仙的特別股息。以過往資料估算，派息月份將是4、7、9及11月。
以截至3月15日收市價每股58.55元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為23,446元，股息率（TTM）達8.138%。
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收息股2024｜恒隆地產（010）
恒隆地產（010）為本地地產股，在香港主要經營投資物業以供收租，發展物業以供出售，以及停車場管理與物業管理，旗下擁多個本地商場，包括康怡廣場、山頂廣場、雅蘭中心等。該股派息相對穩定，每年均派兩次股息。
以截至3月15日收市價每股9.07元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為9,080元，股息率（TTM）達9.482%。
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收息股2024｜港鐵（066）
港鐵（066）經營多項核心業務，包括與鐵路及物業發展業務相關的項目管理，雖然過往數年受疫情影響，但2023年鐵路及地產相關業務開始復甦，且數據顯示，最近5年內均每年錄得盈利，港鐵於2022全年派1.31元股息。
以截至3月15日收市價每股25.4元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算入場費每手為12,714元，股息率（TTM）達5.157%。
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收息股2024｜東方海外（316）
在藍籌股當中，今年東方海外國際 （316）經營航運，2022年純利99.65億美元，按年升40%，再創新高，再度成為「派息王」，去年度所有股息，連同特別股息，每股共派發10.56美元（折合約82.48港元），雖然入場費較貴，但每手可獲約41,240港元。
以截至33月15日收市價每股121.7元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為60,916元，股息率（TTM）達67.751%。
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收息股2024｜中石化（386）
中石化（386）2023年上半年營業收入大增27.9%，至1.61億人民幣（折合約1.84億港元），上半年總利潤微增1.6%至505.79億人民幣。去年度所有股息，連同特別股息，每股共派發0.47元人民幣（折合約0.51港元），每手可獲約1,020港元。
以截至3月15日收市價每股4.55元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為9,110元，股息率（TTM）達8.802%。
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收息股2024｜領展（823）
領展房產基金（823）自上市以來，能每年做到增加分派股息，雖儘管2023年年初公布「五供一」後，每股盈利被攤薄，料分派或首現倒退。有分析指，下半年中國經濟會有明顯良好勢頭，有利本港零售，對領展更有利。
以截至3月15日收市價每股36.55元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為3,658元，股息率（TTM）達7.385%。
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收息股2024｜中海油 （883）
中海油2023年度首三季淨利潤1,087.68億元人民幣，按年升105.86%；淨產量按年升9.3%至4.62億桶油量。去年度所有股息，連同特別股息，每股共派發2.63港元，每手可獲約2,630港元。
以截至3月15日收市價每股17.48元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為17,499元，股息率（TTM）達15.046%。
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收息股2024｜中國神華（1088）
煤炭股中國神華（1088）首季錄得收入約870.42億元人民幣，同比增長3.7%，主因售電量增加令售電收入增長所帶動。集團維持高派息政策，末期股息2.55元人民幣，派息比率達72.8%。
以截至3月15日收市價每股30.05元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手為15,042元，股息率（TTM）9.573%。
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收息股2024｜中國銀行（3988）
中國銀行（3988）為內銀股，屬中國四大國有銀行之一。根據該企過往派息數據顯示，已連續逾10年穩定派息，近年派息金額幾乎是每年增加。該股屬每年派息，2022年末期業績共派人民幣0.2320元，（折合約0.25190175港元）。
以截至3月15日收市價每股3.21元，連同交易所、證監會徵費及印花稅計算，入場費每手僅3,214元，股息率（TTM）高達8.153%。
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收息股2024｜常見問題
收息股2024｜問：甚麼是股息紅利／股息？
答：股息是股東可定期按一定比率，從上市公司分取的盈利；而紅利則是在上市公司分派股息後...按此了解更多
收息股2024｜問：甚麼是藍籌股？
答：藍籌股（Blue chip）即是指在某行業中，處於重要支配地位，且業績優良、交易活躍...按此了解更多