熱門搜尋:
摩羯 猴痘 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-09-05 11:16:00

日本時裝品牌TITICACA香港分店結業　全線撤出香港｜結業潮

分享：
日本時裝品牌TITICACA香港分店結業，全線撤出香港。(FB@Lego Chan)

日本時裝品牌TITICACA香港分店結業，全線撤出香港。(FB@Lego Chan)

adblk5

在本港零售消費市道不景下，有在港營業的「過江龍」品牌全線撤出香港。日本時裝品牌「TITICACA」宣布，最後一間位於旺角MOKO 新世紀廣場的分店將營業至9月9日，意味將全線撤出香港。

「道頓堀御好燒」日式食肆香港分店結業　全線撤出香港

MOS BURGER退出內地市場香港不受影響　摩斯漢堡：因店舖業績惡化

北上消費｜馬時亨：本地餐廳及零售業要轉型吸客　否則會被淘汰

日本時裝品牌TITICACA香港分店結業，全線撤出香港。(TITICACA FB) 日本時裝品牌TITICACA香港分店結業，全線撤出香港。(TITICACA 官網) 日本時裝品牌TITICACA香港分店結業，全線撤出香港。(投資推廣署資料圖片) 日本時裝品牌TITICACA香港分店結業，全線撤出香港。(投資推廣署資料圖片)

TITICACA海外分店只剩一間

「TITICACA」的社交平台表示，品牌正舉行「GOODBYE SALE」清貨，並寫上最後營業日為9月9日。另外，據「TITICACA」日本官網顯示，海外分店目前只剩下香港的旺角分店。

adblk6

投資推廣署2012引入TITICACA來港

「TITICACA」於2012年進軍香港，當時首店位於銅鑼灣世貿中心，並由投資推廣署引入，在香港開設首間海外專門店。TITICACA主席木南仁志曾表示，希望通過香港的國際平台，向全球宣揚各地的傳統手工藝，以保存及振興這些彌足珍貴的傳統文化產業。

日本時裝品牌TITICACA於1977年創立，經營時裝、飾品及手工藝品零售和批發業務，為「Village Vanguard」的子公司，而Village 「Village Vanguard」於東京證交所上市並主要經營貿易業務。

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 