日本時裝品牌TITICACA香港分店結業　全線撤出香港｜結業潮

在本港零售消費市道不景下，有在港營業的「過江龍」品牌全線撤出香港。日本時裝品牌「TITICACA」宣布，最後一間位於旺角MOKO 新世紀廣場的分店將營業至9月9日，意味將全線撤出香港。
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TITICACA海外分店只剩一間
「TITICACA」的社交平台表示，品牌正舉行「GOODBYE SALE」清貨，並寫上最後營業日為9月9日。另外，據「TITICACA」日本官網顯示，海外分店目前只剩下香港的旺角分店。
投資推廣署2012引入TITICACA來港
「TITICACA」於2012年進軍香港，當時首店位於銅鑼灣世貿中心，並由投資推廣署引入，在香港開設首間海外專門店。TITICACA主席木南仁志曾表示，希望通過香港的國際平台，向全球宣揚各地的傳統手工藝，以保存及振興這些彌足珍貴的傳統文化產業。
日本時裝品牌TITICACA於1977年創立，經營時裝、飾品及手工藝品零售和批發業務，為「Village Vanguard」的子公司，而Village 「Village Vanguard」於東京證交所上市並主要經營貿易業務。