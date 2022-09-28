旭輝旗下項目信托方傳要求提前清算 股價跌近3成

被認為是相對「隱陣」內房企業旭輝控股（884）爆資金鏈問題，觸發股票被拋售。內地和訊網報道，昨晚流傳旭輝董事局主席林中所寫的《致旭輝全體幹部的一封信》。信中稱，外部環境依然充滿荊棘與挑戰，出險房企交付風險頻發，疊加一些省市出現的「斷貸潮」，讓房地產行業市場端的需求依舊疲軟。

信中指出，雖然各地出台了多項刺激政策，民營房企的銷售還是處於同期水平的一半，行業整體去化率從過去的60%下降到現在的40%。而在資金監管上，「斷供潮」讓多地政府事實上進一步收緊了監管資金的提取，導致房企的流動性進一步承壓，這也客觀上造成公司雖賬面仍有逾300億[人民幣]現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需要使用。

林中表示，絕不能辜負客戶的信任，指「保民生、保交付」始終是旭輝過去、現在和未來最重要的事，公司的所有資源要優先向「保交付」傾斜。他指公司要保護好自已的本錢。既然要共同面對「持久戰」，定力、耐力、毅力的重要性就遠勝於「爆發力」，指要直面挑戰、耐得困難，更要走得長遠。

旭暉被視為少數現金流較佳的民企內房，突爆資金鏈緊張的傳聞，沽壓沉重，最多跌近3成，最新報0.91元，跌幅28.3%，5小時內市值蒸發約36億元至不足100億元，股價創3年新。旭輝永升服務（1995）亦挫24%，並拖累其他內房急跌。

賬面 現金絕大部分無法滿足企業的合理按需要使用

內地傳媒引述市場消息報道，旭輝控股集團旗下項目所涉信托未如期支付款項。澎湃新聞從知情人士處獲悉，消息所指信托付款，其實是作為項目股東的信托方在銷售不及預期的情況下，要求進行提前清算。目前，旭輝方和信托方面仍在進行協商。

對於市場信托消息，旭輝控股集團稱，今年以來，行業面臨前所未有的嚴峻挑戰，為企業的經營和現金流帶來巨大壓力。一直以來，旭輝始終重信守約、履行承諾，全力保障各地項目高品質交付，今年以來累計交付4.7萬套。而行業整體性的持續收緊，客觀上也導致了公司賬面現金的下降。目前公司正在積極與金融機構溝通，尋求解決方案，旭輝人一定會努力到最後一刻。