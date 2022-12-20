旭輝雅居樂先舊後新配股共籌15億 雅居樂第二度配股跌逾18%

多家內房股趁股價重低位回升後集資，最新有旭輝控股（884）及雅居樂（3383）以先舊後新方式配股集資還債。

旭輝宣布，以先舊後新方式配售8.4億股，佔擴大後股本約8.07%；每股配售價1.14元，較最後交易日收市價1.33元折讓14.29%，集資9.58億元。該公司預期，認購事項所得款項淨額約9.46億元，擬將所得款項淨額用作償還現有債務及用作一般企業用途。完成後，控股股東的持股由50.89%降至46.78%。

另外，雅居樂宣布以先舊後新方式配售2.68億股，佔公司擴大後已發行股本5.99%，每股配售價為2.32元，折讓17.4%，集資淨額為6.17億元，資金將用於償還由遠航金門國際發行﹑於2026年到期的有抵押及有擔保可交換債券的尚未償還票息付款。公告指出，是次配股後，大股東陳氏家族信託對公司持股，將由58.24%降至54.75%。

旭輝大股東持股跌至不足五成

這次是雅居樂1個多月以來第二次配股，上次配股於11月中下旬以2.68元配售2.95億股，集資7.83億元。

兩股份今日均低開逾一成，其中雅居樂最多跌18.1%，低見2.3元，最新報2.35元，跌幅16.4%；旭輝最新跌14.3%。