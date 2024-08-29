有線寬頻半年虧損擴至近2.55億元　港人北上帶動港鐵電視廣告收入

有線表示，在全面開關下，2024年的經濟復甦水平仍未達到大眾預期，經營環境充滿挑戰媒體分部來自持續經營業務的收入。當中媒體分部收入增加約37%至1.07億元；電訊分部收入減少8%至1.7億元。而數碼媒體「hoy.tv」網站錄得過去半年錄增長約82%；「HOY」流動應用程式已錄得累積逾70萬次下載次數，較2023年12月增加約41%。

有線寬頻（1097）公布至6月30日止半年業績，集團錄得虧損擴大至約2.55億港元，較去年同期虧損約1.97億港元增加約29%；持續經營業務收入2.77億元，按年升5.2%；每股虧損3.6仙；不派息。

有線：港人北上帶動港鐵電視廣告收入

有線解釋，集團旗下的「有線新聞速遞」為港鐵東鐵綫、屯馬綫、觀塘綫、港島綫及南港島綫列車的獨家廣告總代理及內容供應商，亦是集團另一廣告收入來源。由於港人北上消費已成熱潮，港鐵在周末及長期假增加班次，其載客量亦大大上升，廣告客戶在此平台投放廣告支出亦隨之上升。

而旗下皇牌「有線新聞」方面，集團指，團隊積極與政府部門合作不同項目，包括製作一連12集的《建灣區前海見》，以及拍攝「全港學界國家安全常識挑戰賽」，通過比賽讓學生增加對《憲法》、《基本法》、《香港國安法》和總體國家安全觀的認識。此外，又指採訪隊上半年走訪中國內地多個省巿，包括雲南、四川、新疆等，「走在最前線」報道新聞。