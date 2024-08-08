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財經
2024-08-08 15:07:00

本土咖啡品牌Holly Brown及同系全線結業　店主曾稱「捱到疫情捱唔到通關」

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本土咖啡品牌Holly Brown及同系全線結業。(FB@Holly Brown)

本土咖啡品牌Holly Brown及同系全線結業。(FB@Holly Brown)

創立14年的本地精品咖啡品牌「Holly Brown」繼6月時關閉後，同系另一位於尖沙咀美麗華的品牌「Cabin Crew Coffee」亦於周日（8月11日）後結業，即其後全線結業。店主亦曾於自家Youtube Channel表示，「捱到疫情，但捱唔到通關」。

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Holly Brown菜式：

本土咖啡品牌Holly Brown及同系全線結業。(FB@Holly Brown) 本土咖啡品牌Holly Brown及同系全線結業。(FB@Holly Brown) 本土咖啡品牌Holly Brown及同系全線結業。(FB@Holly Brown) 本土咖啡品牌Holly Brown及同系全線結業。(FB@Holly Brown) 本土咖啡品牌Holly Brown及同系全線結業。(FB@Holly Brown)

Holly Brown 8.11將全線結業

據與該店友好的Youtube Channel《田豪祖三寶》日前指，Holly Brown旗下位於尖沙咀美麗華的Cabin Crew Coffee，將於8月11日最後營業，該店是繼品牌早前結業的D2 Place店後的最後一間，故該品牌將全線結業。

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Holly Brown老闆：疫情期間生意反而捱得住

在另一條6月發布的訪問片段中，當時Holly Brown老闆Raymond，表示，疫情期間亦捱得住，但經歷兩次加租，近日幾乎所有收入都用來交租及人工，因此決定忍痛將經營7年的D2 Place旗鑑店結束，Holly Brown亦正式全線結業。他又指，「疫情期間生意捱得住，反而2023年通關後，在租金不斷上升、熟客移民等因素下，一直蝕住做，唯有忍痛唔做」。

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