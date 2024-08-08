本土咖啡品牌Holly Brown及同系全線結業　店主曾稱「捱到疫情捱唔到通關」

本土咖啡品牌Holly Brown及同系全線結業。(FB@Holly Brown)

Holly Brown 8.11將全線結業 據與該店友好的Youtube Channel《田豪祖三寶》日前指，Holly Brown旗下位於尖沙咀美麗華的Cabin Crew Coffee，將於8月11日最後營業，該店是繼品牌早前結業的D2 Place店後的最後一間，故該品牌將全線結業。