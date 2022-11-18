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財經
2022-11-18 13:34:29

朱克伯格稱WhatsApp和Messenger是下一波銷售增長動力 淡化Meta元宇宙投資

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朱克伯格：WhatsApp和Messenger為下一波銷售增長動力 淡化Meta元宇宙投資

朱克伯格在員工會議上表示，WhatsApp和Messenger可能是Meta下一波銷售增長動力。（網上圖片）

Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）向員工表示，旗下通訊軟件WhatsAppMessenger將推動公司下一波銷售增長。他形容，與FacebookInstagram相比，集團從兩款即時通訊應用程式賺錢仍處於很早階段。

外電報道，朱克伯格在本周的全公司員工的會議上回答問題時表示，「我們多談論很長遠的發展機會，例如元宇宙，但現實情況是，隨着我們更努力從WhatsAppMessenger獲利，商業通訊很可能會成為我們業務的下一個主要支柱」。

Meta最新容許部份消費者通過聊天應用程序與商人交談和進行交易，而公司亦剛於周四公在巴西推出的一項相關的新功能。

商業通訊或成Meta下一主要支柱

有別於他去年雄心壯志宣布發展元宇宙，並聚焦投資於相關硬件和軟件，朱克伯格這次言論淡化公司在Reality Labs上的開支。朱克伯格表示，人是Meta最大的支出，其次是資本支出，其中絕大部分用於基礎設施以支持其社交媒體應用程式的配套上，用於Reality Labs的預算約有2成。

朱克伯格：WhatsApp和Messenger為下一波銷售增長動力 淡化Meta元宇宙投資 朱克伯格：WhatsApp和Messenger為下一波銷售增長動力 淡化Meta元宇宙投資

Meta上周宣布大規模裁員11,000人，引發投資對公司財政狀況的憂慮。Meta最新公布的業績反映集團的核心廣告業務舉步維艱，令投資者質疑發展Meta耗資發展元宇宙的決定。今年以來，Meta股價已累計下跌超過67%，昨天收市報111.45美元，市值2,955萬億美元。朱克伯格與員工交流時「轉調」，相信是試圖緩解這種擔憂。

「真正偉大」AR眼鏡10年後才出現

朱克伯格在會表示，在Reality Labs中，一半以上的預算用於增強現實（AR）。隨着AR的發展，未來數年會陸續出現智能眼鏡產品，不過「真正偉大的」AR眼鏡要在10年以後才會出現。「隨着時間推動，這是價格潛力的工作部份。」虛擬現實（VR）則佔Reality Labs預算約4成，其餘1成用於未來社交平台，包括稱為Horizon的虛擬世界。

Meta上周宣布，裁減1.1萬名員工，佔全球8.7萬名員工13%，為科技公司今年最大規模的裁員。Meta行政總裁朱克伯格在聲明中稱，「這是Meta成立以來最困難的改變」。他又說，對所有人來這是艱難時刻，「我特別對受影響的人感抱歉」。

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