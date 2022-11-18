朱克伯格稱WhatsApp和Messenger是下一波銷售增長動力 淡化Meta元宇宙投資

朱克伯格在員工會議上表示，WhatsApp和Messenger可能是Meta下一波銷售增長動力。（網上圖片）

Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）向員工表示，旗下通訊軟件WhatsApp和Messenger將推動公司下一波銷售增長。他形容，與Facebook和Instagram相比，集團從兩款即時通訊應用程式賺錢仍處於很早階段。

外電報道，朱克伯格在本周的全公司員工的會議上回答問題時表示，「我們多談論很長遠的發展機會，例如元宇宙，但現實情況是，隨着我們更努力從WhatsApp和Messenger獲利，商業通訊很可能會成為我們業務的下一個主要支柱」。

Meta最新容許部份消費者通過聊天應用程序與商人交談和進行交易，而公司亦剛於周四公在巴西推出的一項相關的新功能。

商業通訊或成 Meta 下一主要支柱

有別於他去年雄心壯志宣布發展元宇宙，並聚焦投資於相關硬件和軟件，朱克伯格這次言論淡化公司在Reality Labs上的開支。朱克伯格表示，人是Meta最大的支出，其次是資本支出，其中絕大部分用於基礎設施以支持其社交媒體應用程式的配套上，用於Reality Labs的預算約有2成。