東涌商業地截標　現場共收5份標書

一度流標的東涌第57區商業地，在賣地條款加入新元素後，地政總署在今年2月重新招標，今日正午截標。現場消息指，暫收5份標書，入標財團包括新地(016)、信置(083)、建灝地產、華懋、嘉華國際(173)。

項目佔地約13.28萬方呎，可建樓面面積達126.13萬方呎。綜合市場消息，估值介乎約28億至50億元，相當於每方呎樓面地價2,220至4,000元。今次重新招標，賣地條款加入容許發展數據中心，並容許大幅增加零售、食肆餐飲等樓面面積。

建灝地產行政總監林綺華表示，政府是次調整地皮招標條款，如增加零售比例，因此有興趣入標，而出價已反映地皮位置偏遠及港鐵東涌東站仍在興建等因素。

地皮曾流標收場

地皮曾經於2020年10月推出招標，但只接獲3份標書，最終流標收場。當中包括長實集團(1113)、新地(016)，及信置(083)夥嘉里建設(683)合組財團入標，但最終因投標價未達到政府底價，地政總署不接納所接獲的三份標書，地皮宣告流標。當時每呎樓面地價料介乎2,500元至4,000元，估值約31.5億至50億元。

另外，首幅引入最低單位面積280呎要求的屯門住宅地同日起招標，下月22日截標。項目位於青山公路大欖段，最高可建樓面面積近131萬平方呎。