四年一度的歐洲國家盃足球賽（歐國盃）已到達4強尾聲，主辦方此前預計，今年賽事收入將較上屆增長近25%。而有看歐國盃的大家，相信對賽場上的廣告並不陌生。與上屆一樣，今屆亦有引入中國贊助商，當中13個合作夥伴中，更有5個是中國企業，佔據近場內近四成廣告。

支付寶等佔據近四成廣告 今屆歐國盃主辦國為德國，共有13個合作夥伴，除有5個國家級贊助商「Bitburger」、「Wisenhof」、「Ergo」、「德國電信」、「德國鐵路」之外，亦有5個中國企業，包括阿里巴巴（9988）旗下的「速賣通」（AliExpress）及「支付寶」（Alipay）、比亞迪（1211）、步步高旗下「vivo」及海信（Hisense，921）。 內媒報道，中國企業也以空前投資力道「參賽」歐國盃，在官方贊助商行列中，歷史性地佔據近四成席位。報道指，歐國盃頂級贊助商門檻，至少由4,000萬至5,000萬歐羅（折合約3.38億到4.22億港元），連同後續廣告等行銷更有一筆大支出。