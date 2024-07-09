四年一度的歐洲國家盃足球賽（歐國盃）已到達4強尾聲，主辦方此前預計，今年賽事收入將較上屆增長近25%。而有看歐國盃的大家，相信對賽場上的廣告並不陌生。與上屆一樣，今屆亦有引入中國贊助商，當中13個合作夥伴中，更有5個是中國企業，佔據近場內近四成廣告。
支付寶等佔據近四成廣告
今屆歐國盃主辦國為德國，共有13個合作夥伴，除有5個國家級贊助商「Bitburger」、「Wisenhof」、「Ergo」、「德國電信」、「德國鐵路」之外，亦有5個中國企業，包括阿里巴巴（9988）旗下的「速賣通」（AliExpress）及「支付寶」（Alipay）、比亞迪（1211）、步步高旗下「vivo」及海信（Hisense，921）。
內媒報道，中國企業也以空前投資力道「參賽」歐國盃，在官方贊助商行列中，歷史性地佔據近四成席位。報道指，歐國盃頂級贊助商門檻，至少由4,000萬至5,000萬歐羅（折合約3.38億到4.22億港元），連同後續廣告等行銷更有一筆大支出。
海信Hisense為今屆歐國盃VAR提供技術支援
在廣告投放以外，海信Hisense更扮演另一個重要角色，獲得歐足聯史上首次開放的VAR（影像輔助裁判）顯示獨家權益，在本屆歐國盃提供VAR顯示技術支援，並於德國與蘇格蘭的首場比賽中，發出首張紅牌。
Alipay及vivo則並非首次「出戰」歐國盃，兩者延續得分王獎盃冠名、手機產品冠名策略，亦增強全球化子品牌的傳播及線下歐洲商場、免稅店等推廣，vivo又特別贊助「最佳球員獎」，以吸引歐洲年輕觀眾。
比亞迪與速賣通則為歐國盃「新人」，速賣通先簽下前著名球員碧咸為全球代言人；比亞迪則是歐國盃創立以來，首次由中國汽車品牌擔任官方最高級別的汽車類贊助商。