2024年歐洲國家盃開鑼，Now TV獨家直播51場賽事，除了Now618/619台收看歐洲國家盃分組賽及淘汰賽時，賽前有Kylie C.鄭杞瑤、張嘉殷、潘杰寧、麥麗怡Lily Mak等「絲打」亮相。，球迷亦會在另一收費頻道台Lucky 688享受阿鵬、 專家Dickson 、藍仔頭、Will仔、李佩芝Gigi、KK同Ling Ling輕鬆講波。

阿仙奴球迷張嘉殷打扮百變

每次愛隊阿仙奴有大事發生，嘉殷都會表達對阿仙奴的愛，更曾在節目上拋低形象，示範《耶耶托尼yeah yeah yeah》經典舞步。至於IG及Youtube上，被球迷冠以「喜般」之名的嘉殷更能carry文青、泳裝等風格，非常百變。張嘉殷早前與Now主持劉嘉瑋（Gary）結婚，二人不時在IG和Youtube放閃、張嘉殷IG Followers達5.3萬。