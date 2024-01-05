比特幣曾高位插一成 分析指已超買

比特幣(Bitcoin)突暴跌，踏入新年一度突破45,000美元創近兩年高，據CoinDesk顯示過去24小時由高位45,489.8美元，急跌至最低位40,838美元，急瀉逾4,651美元或10.2%，及後回穩，昨晚一度倒升1.9%。

加密貨幣交易平台Cube.Exchange首席執行官Bartosz Lipiński對傳媒表示，美國證券交易委員會(SEC)是否批准現貨比特幣買賣基金(ETF)加劇比特幣波動，並指已有點超買。

SEC一旦拒批ETF 恐再瀉兩成

資產管理公司Matrixport分析師Markus Thielen預計SEC將在本月拒絕所有比特幣ETF提案，最近申請仍未達到批准前必須滿足的要求。SEC一旦拒批比特幣ETF，比特幣恐在短時間內暴跌約20%，陷入36,000至38,000美元。