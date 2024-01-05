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財經
2024-01-05 04:29:48
日報

比特幣曾高位插一成 分析指已超買

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比特幣

比特幣新年大波幅，一度破兩年高後再插水。(資料圖片)

比特幣(Bitcoin)突暴跌，踏入新年一度突破45,000美元創近兩年高，據CoinDesk顯示過去24小時由高位45,489.8美元，急跌至最低位40,838美元，急瀉逾4,651美元或10.2%，及後回穩，昨晚一度倒升1.9%。

加密貨幣交易平台Cube.Exchange首席執行官Bartosz Lipiński對傳媒表示，美國證券交易委員會(SEC)是否批准現貨比特幣買賣基金(ETF)加劇比特幣波動，並指已有點超買。

SEC一旦拒批ETF 恐再瀉兩成

資產管理公司Matrixport分析師Markus Thielen預計SEC將在本月拒絕所有比特幣ETF提案，最近申請仍未達到批准前必須滿足的要求。SEC一旦拒批比特幣ETF，比特幣恐在短時間內暴跌約20%，陷入36,000至38,000美元。

另外，根據Coinglass數據，過去24小時內，加密貨幣市場累計爆倉金額超過6億美元，這是自去年12月11日以來最大爆倉金額。爆倉人數接近17.6萬人。1個小時內加密貨幣市場全網合約爆倉4.92億美元，其中多單爆倉4.68億美元。

其他虛幣方面，以太幣亦先大挫後報升，一度報2,236美元，升0.3%，瑞波幣(XRP)曾重挫9%，及後報升3.3%，報約0.5793美元。

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