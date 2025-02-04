渣打委Maria Ramos任主席 5月8日起接替韋浩思

渣打集團(2888)宣布，鑒於韋浩思(José Viñals)已接近彼服務滿9年的任期，已委任65歲的Maria Ramos接替José擔任集團主席。待取得監管批准後，Maria今年5月8日舉行的2025年股東周年大會後履新，而José屆時將自董事會退任。
Maria於2021年1月加入董事會擔任獨立非執行董事，並於2022年獲委任為董事會風險委員會主席及高級獨立董事。Maria曾為銀行家，並從擔任私營及政府機構的多個領導層要職累積了豐富經驗，包括擔任Absa Group Limited(前稱 Barclays Africa Group Limited)行政總裁長達10年，對新興及發展中市場的營運擁有深厚認識。
曾任Absa行政總裁10年
Maria Ramos表示，服務董事會4年間，親身感受到渣打在全球最活躍的多個市場中廣受客戶及持份者的信任和重視，期待與董事會、Bill、管理團隊及全球各地的同事緊密合作，實現集團下一階段的戰略，創造巨大的業務機遇及增長潛力。
渣打行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，Maria是一名備受肯定的領袖，擁有深厚的行業經驗及戰略視野，非常期待與她一同實現集團下一階段的增長。渣打業務蘊藏強勁的增長潛力，相信Maria將協助帶領不斷創新，為客戶及其他持份者創造更大價值。韋浩思表示，相信Maria將繼續帶領渣打昂然邁步向前，亦期待於未來數月與Maria攜手合作，確保順利完成交接工作。
曾任南非國庫總理事
Maria現任歷峰集團(Compagnie Financière Richemont SA)非執行董事，將於2025年3月底在任職長達13年後退任。彼為「國際 30 人小組」(Group of Thirty)成員、英國牛津大學布拉瓦尼克政府學院(Blavatnik School of Government at Oxford University)國際諮詢委員會及Wits Foundation Board of Governors成員。2009年至2019年，Maria擔任Absa Group Limited(一間服務非洲12個市場的多元金融服務集團)行政總裁。加入Absa前，Maria任職國有貨運及物流服務供應商Transnet Ltd，擔任集團行政總裁。於任職行政總裁前，Maria曾任南非國庫(前稱財政部)總理事。