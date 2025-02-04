渣打委Maria Ramos任主席 5月8日起接替韋浩思

渣打集團(2888)宣布，鑒於韋浩思(José Viñals)已接近彼服務滿9年的任期，已委任65歲的Maria Ramos接替José擔任集團主席。待取得監管批准後，Maria今年5月8日舉行的2025年股東周年大會後履新，而José屆時將自董事會退任。

Maria於2021年1月加入董事會擔任獨立非執行董事，並於2022年獲委任為董事會風險委員會主席及高級獨立董事。Maria曾為銀行家，並從擔任私營及政府機構的多個領導層要職累積了豐富經驗，包括擔任Absa Group Limited(前稱 Barclays Africa Group Limited)行政總裁長達10年，對新興及發展中市場的營運擁有深厚認識。