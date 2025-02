渣打委Maria Ramos任主席 5月8日起接替韋浩思

曾任南非國庫總理事

Maria現任歷峰集團(Compagnie Financière Richemont SA)非執行董事,將於2025年3月底在任職長達13年後退任。彼為「國際 30 人小組」(Group of Thirty)成員、英國牛津大學布拉瓦尼克政府學院(Blavatnik School of Government at Oxford University)國際諮詢委員會及Wits Foundation Board of Governors成員。2009年至2019年,Maria擔任Absa Group Limited(一間服務非洲12個市場的多元金融服務集團)行政總裁。加入Absa前,Maria任職國有貨運及物流服務供應商Transnet Ltd,擔任集團行政總裁。於任職行政總裁前,Maria曾任南非國庫(前稱財政部)總理事。