港交所上季多賺7% 收入創歷年第三季新高

港交所(388)公布9月底止第三季股東應佔溢利31.45億元，按年上升7%；收入及其他收益創歷年第三季新高，錄53.72億元，漲6%；營運支出多5%，至13.65億元；EBITDA錄39.26億元，升6%；每股盈利2.49元。
上季平均每日成交金額1,188億元，大升21%，當中9月27日及9月30日這兩個連續交易日創單日新高，分別達4,458億元及5,059億元。港股通平均每日成交金額396億元，大漲37%；債券通北向通平均每日成交金額434億元，按年少2億元。
首3季收入及溢利為歷來第二高
累計首3季，港交所收入和其他收益及溢利為歷來第二高，僅次於 2021 年首三季的紀錄。期內錄得股東應佔溢利92.7億元，按年多0.05%；收入及其他收益159.93億元，多2%；營運支出增6%，至41.59億元；EBITDA錄115.87億元，多0.2%；每股盈利7.33元。首3季港股平均每日成交金額1,133億元，增3%；港股通平均每日成交金額383億元，大升19%。
輪證數目跌 上市費收入減11%
港交所指，新股上市申請數目仍然保持穩健，截至9月底止共有96宗申請在處理中，而美的集團(300)上市成為首3季亞洲最大及全球第二大規模的新股集資。不過，上季聯交所上市費收入減少11%，原因是新上市的衍生權證及牛熊證數目下跌，現貨分部因被沒收的新股上市費減少而導致的上市費收入跌幅較低，少2.7%，至3.58億元。
陳翊庭：港股9月底展現活力和多樣性
集團行政總裁陳翊庭表示，隨著內地公布刺激經濟措施以及全球主要央行採取貨幣寬鬆政策，投資氣氛逐漸好轉，香港市場於9月底充分展現出活力和多樣性，港交所旗下所有市場均錄得強勁成交量，現貨、衍生產品、交易所買賣產品(ETP)及滬深港通市場單日成交量均創下多項紀錄。此外，商品市場在第三季繼續保持強勁勢頭，倫敦金屬交易所(LME)首9個月收費交易金屬合約的平均每日成交量上升25%，推動首9月業績實現增長。
她又指，最近港交所迎來今年亞洲最大及全球第二大規模的新股上市，再融資活動也十分活躍，顯示了市場的深度和吸引力，新股上市申請數目也進一步鞏固香港作為亞洲首選新股集資中心的地位。此外，阿里巴巴(9988)轉為雙重主要上市並隨後獲納入港股通，也反映雙重主要上市結構如何幫助企業有效接觸內地的資金池，從而提升流動性。