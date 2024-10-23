港交所上季多賺7% 收入創歷年第三季新高

累計首3季，港交所收入和其他收益及溢利為歷來第二高，僅次於 2021 年首三季的紀錄。期內錄得股東應佔溢利92.7億元，按年多0.05%；收入及其他收益159.93億元，多2%；營運支出增6%，至41.59億元；EBITDA錄115.87億元，多0.2%；每股盈利7.33元。首3季港股平均每日成交金額1,133億元，增3%；港股通平均每日成交金額383億元，大升19%。

輪證數目跌 上市費收入減 11%

港交所指，新股上市申請數目仍然保持穩健，截至9月底止共有96宗申請在處理中，而美的集團(300)上市成為首3季亞洲最大及全球第二大規模的新股集資。不過，上季聯交所上市費收入減少11%，原因是新上市的衍生權證及牛熊證數目下跌，現貨分部因被沒收的新股上市費減少而導致的上市費收入跌幅較低，少2.7%，至3.58億元。

陳翊庭：港股 9 月底展現活力和多樣性

集團行政總裁陳翊庭表示，隨著內地公布刺激經濟措施以及全球主要央行採取貨幣寬鬆政策，投資氣氛逐漸好轉，香港市場於9月底充分展現出活力和多樣性，港交所旗下所有市場均錄得強勁成交量，現貨、衍生產品、交易所買賣產品(ETP)及滬深港通市場單日成交量均創下多項紀錄。此外，商品市場在第三季繼續保持強勁勢頭，倫敦金屬交易所(LME)首9個月收費交易金屬合約的平均每日成交量上升25%，推動首9月業績實現增長。