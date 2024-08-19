港交所提限制上市公司獨董任期等建議，獲投資基金公會全力支持。

港交所（388）在今年6月中發出諮詢文件，以優化《企業管治守則》及修訂建議相關《上市規則》，就提升上市公司董事會效能作諮詢。諮詢文件獲得投資基金公會全力支持。
諮詢文件指出，主要要求每名獨董最長連任9年、最多在6家公司任職、，以及設立首席獨董職位，諮詢已於8月16日完結。
David Webb批評港交所獨董制度仍存問題 稱是「無意義的桌遊」
調查：創業板獨董企業管治水平評價 高於主板公司獨董
投資基金公會：提升香港股票市場地位
投資基金公會表示，對港交所的諮詢建議全力支持，三大建議是完善公司治理架構的核心，而且與其他區內市場比較，香港只是在追落後，希望盡早落實整套建議以表明提升企業管治水平的決心。公會認為，落實建議對提升香港股票市場的地位、可投資性和流動性至關重要，指出如果繼續維持現狀，香港與其他市場的差距將會越來越大。
對於設立首席獨董，部分人擔心首席獨董無意洩露公司敏感資訊，以及導致獨董分階級。公會反駁，稱對於基金經理來說，能夠接觸獨董對於其履行管治職能至關重要，而投資者熟悉監管的披露要求和義務，因此不會要求公司提供任何機密資訊或內幕消息，例如希望私有化方案是怎樣訂出來、融資時曾考慮哪些方案等。
David Webb：港交所獨董制度仍存問題
早前資深投資者David Webb曾稱，港交所獨董制度仍存問題，認為是「無意義的桌遊」（Meaningless board games）。他指，約90%的香港上市公司都有控股股東，他們有權投票選出獨董，故獨立非執行董事的獨立性，以及能力僅取決於控股股東的要求，即使是優秀的獨文非執行董事（也有少數），也是在受到控制公司的個人、家族或政府權力支配下任職。
他又稱，所有問題均可以透過修改規則來簡單解決，獨立非執董應由獨立股東選出，讓獨董可向董事會提出深入問題，而不必擔心被控股股東罷免，而且香港上市公司，董事會只需要至少三分之一的席位為獨董，因此控制人仍然可以透過其他席位發號施令。