港交所提限制上市公司獨董任期等建議，獲投資基金公會全力支持。

投資基金公會表示，對港交所的諮詢建議全力支持，三大建議是完善公司治理架構的核心，而且與其他區內市場比較，香港只是在追落後，希望盡早落實整套建議以表明提升企業管治水平的決心。公會認為，落實建議對提升香港股票市場的地位、可投資性和流動性至關重要，指出如果繼續維持現狀，香港與其他市場的差距將會越來越大。

對於設立首席獨董，部分人擔心首席獨董無意洩露公司敏感資訊，以及導致獨董分階級。公會反駁，稱對於基金經理來說，能夠接觸獨董對於其履行管治職能至關重要，而投資者熟悉監管的披露要求和義務，因此不會要求公司提供任何機密資訊或內幕消息，例如希望私有化方案是怎樣訂出來、融資時曾考慮哪些方案等。

David Webb：港交所獨董制度仍存問題

早前資深投資者David Webb曾稱，港交所獨董制度仍存問題，認為是「無意義的桌遊」（Meaningless board games）。他指，約90%的香港上市公司都有控股股東，他們有權投票選出獨董，故獨立非執行董事的獨立性，以及能力僅取決於控股股東的要求，即使是優秀的獨文非執行董事（也有少數），也是在受到控制公司的個人、家族或政府權力支配下任職。