David Webb批評港交所獨董制度仍存問題　稱是「無意義的桌遊」

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人及資深投資者David Webb，日前於其網站 發文 ，批評港交所（388）上月公布的《企業管治守則》諮詢文件，並沒有解決上市公司獨立非執行董事不獨立的問題，更形容新諮詢文件為「無意義的桌遊」（Meaningless board games），更指港交所如此企業管治水平正趕走投資港股的投資者。

最新港交所提出的新諮詢文件諮詢，要求提名委員會至少應有一名不同性別的董事。David Webb認為，新諮詢文件為無意義的桌遊；亦指港交所沒有意識到如此差劣的企業管治水平，會趕走投資者投資香港、降低港股估值、提高資本成本，以及破壞內地國家繁榮。

David Webb表示，約90%的香港上市公司都有控股股東，他們有權投票選出獨董，故獨立非執行董事的獨立性，以及能力僅取決於控股股東的要求，即使是優秀的獨文非執行董事（也有少數），也是在受到控制公司的個人、家族或政府權力支配下任職。

他指，所有問題均可以透過修改規則來簡單解決，獨立非執董應由獨立股東選出，讓獨董可向董事會提出深入問題，而不必擔心被控股股東罷免，而且香港上市公司，董事會只需要至少三分之一的席位為獨董，因此控制人仍然可以透過其他席位發號施令。