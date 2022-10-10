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財經
2022-10-10 13:46:39

港股午後跌幅擴大 半日沽空127億（持續更新）

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內地股市長假後復市深滬股市跌　港股早段最多跌2.5%

內地股市長假後復市，深滬股市報跌，港股早段最多跌2.5%。（資料圖片）

港股午後跌幅擴大，恒生指數最新報17,224點，跌515點或2.9%，最新成交623億元。港股沽空量大，半日沽空金額達126.9億元，佔可沽空股份成交414.3億元逾30.6%。上日為28.8%

其中頭三大沽空股票，盈富基金（2800）沽空金額17.6億元、恒生中國企業（282816.8億元、南方恒生科技（303310.2億元。

內地股市長假期後復市，10月首個交易日初段下跌。上證指數下試3,000點水平，最新報2,997點，跌幅擴大至0.88%。深證成份指數最新報10,627點，跌幅1.4%

美國於當地時間上周五公布9月份非農就業新增職位達26.3個，高於預期，加上失業率意外急降至3.5%，與過去半世紀的最低紀錄看齊，加強市場對美國聯儲局11月繼續進取加息的預期。美國三大指數急收市，亞太股市受壓。

港股跟隨向下，恒生指數今早開市報17,449點，低開290點或1.6%後，跌幅一度擴大至445點或2.5%。三隻藍籌股跌幅超過6%，按跌幅順序為李寧（2331）、金沙中國（1928）、美團（3690）均跌超過7%。科技指數報3,402點，跌137點，跌幅3.9%

藥明生物（2269）公布，在美國商務部的未經核實名單中的其中一家子公司無錫藥明生物，已從未經核實名單中移除，股份高開近6%，不過之後倒跌，最新下跌4.1%，報46.2元。

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