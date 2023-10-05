港股市況｜恒指升幅收窄　ATM個別發展 (持續更新)

港股兩日插逾600點創年內新低後靠穩。恒指高開54點，報17,249點；國指升14點，報5,897點；科指升0.6%，報3,774點。

異動股，馬可數字科技（1942）挫逾兩成，低見9.95元。

【12:15更新】

恒指半日揚130點，報17,326點，成交近267億元；科指升1.2%，報3,797點。

ATM升0.6%至近2%；蔚小理升逾2%至5%；香港法院批准融創境外債務重組計畫，融創（1918）股價升近一成。

本地地產股靠穩，新地（016）升1.3%；新世界（017）升2.5%；九倉置業（1997）升1.5%。

【10:20更新】

恒指現升61點，報17,251點；科指升0.68%，報3,778點。

油價隔晚下跌，紐油收報84.22美元，跌5.6%；布油收報85.81美元，跌5.6%。三桶油逆市向下，中石油（857）跌逾2%；中海油（883）、中石化（386）跌逾1%。

中國公布數據指，或成全球最大汽車出口國，車股上揚。蔚來（9866）升逾4%；小鵬（9868）升逾6%；理想（2015）升逾2%。

ATM靠穩，阿里巴巴（9988）最新轉升0.2%，騰訊（700）升0.6%；美團（3690）升0.4%。