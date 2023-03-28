港股市況｜恒指半日升139點　商湯績前跌逾5%　金融股彈高（持續更新）

港股連跌兩日後，今早恒指高開120點，報19,688點；國指高開31點，報6,680點；科指高開0.75%，報4,136點。
【14:45 更新】
港股午後曾高見19,875點，升最多307點。
金融股續造好，滙豐（005）；友邦（1299）；渣打（2888）分別升2%。
其他個股，康師傅（322）續挫逾10%；電視廣播（511） 績前跌4.6%；優品360（2360）跌14.45%；商湯（020）績前跌5.69%。
【12:05 更新】
恒指半日升139點，報19,707點，成交519億元；科指升0.5%，報4,127點。
ATM個別發展，騰訊（700）升4%領市；美團（3690）升0.5%；阿里巴巴（9988）跌逾1%。
金融股彈高，滙豐（005）升逾1%；渣打（2888）升2.01%；
其他個股，康師傅（322）績後挫11.28%；電視廣播（511） 績前跌6.8%；有線（1097）跌4.16%；優品360（2360）跌14.45%。
【11:00 更新】
優品360（2360）宣布國企招商海通收購49%股份，股價現跌12.85%。
內險股造好，財險（2328）升一成；國壽（2628）升逾2%；平保（2318）升0.7%；太保（2601）升逾1%。
【10:20 更新】
ATM個別發展，騰訊 （00700） 最新升2.86%；阿里巴巴（9988）跌1.81%；美團（3690）分別跌0.98%。
電視廣播TVB（511）跌幅擴大至逾7%，低見9.08元；商湯（020）跌3.55%。