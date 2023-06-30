港股收市｜恒指收報18916點　恒指上半年累計跌864點或4.3%

藥明生物（2269）午後拉高，升逾4.5%；友邦 （01299） 跌0.4%；小鵬汽車（9868）最新升10%。

大市現續窄幅上落，最新升31點，報18,966點；科指跌0.33%，報3,920點。

人民幣繼續現弱勢，港股上日結束連續兩日收市上升，今早半年結微低開。恒指低開52點，報18,881點；國指低開19點，報6,406點；科指低開0.3%，報3,920點。

【13:20更新】

港股午後初段升58點，報18,992點；科指跌0.09%，報3,929點。

中資電訊股造好，聯通（762）在MWC2023上海期間發布「鴻湖圖文AI大模型1.0」，午後升5.7%；中移動（941）升1.7%；中國電信（728）升0.5%。

【12:20更新】

恒指半日升4點，報18,938點，成交403.9億元；科指跌0.6%，報3,908點。

聯想（992）為表現最差藍籌，跌2.5%；ATM亦拖累大市表現，阿里巴巴（9988）跌1.2%；美團（3690）跌1.8%；騰訊（700）跌0.7%。

汽車股及內房股造好，小鵬汽車（9868）升逾12%；蔚來（9866）升4%；碧桂園（2007）升逾3%。

【10:20更新】

恒指現轉升52點，報18,986點；科指升0.04%，報3,934點。

內房股走高，中海外（688）升2.3%；碧桂園（2007）升4.4%；雅居樂（3383）升4%；龍湖（960）升2.2%。

ATM向下，阿里巴巴（9988）跌0.7%；美團（3690）跌1.2%；騰訊（700）跌0.8%。

蔚小理踩車上揚，小鵬（9868）升近14%；蔚來（9866） 升逾5%；理想（2015）升近2%。

異動股，翠華（1314）升6.3%，早段一度升逾12%，高見0.265元；微創機器人（2252）升14%，高見24.05元。