港股市況｜恒指半日升73點　手機股造好　小米升逾8%（持續更新）

美股隔晚向下，港股承接美股跌勢低開129點，報21,154點；國指低開52點或0.73%，報7,137點；科指低開1%，報4,386點。
【14:40更新】
手機股造好，瑞聲（2018）升4.61%；舜宇光學（2382）升5.09%。
部分科技股強勢，小米（1810）升8.34%，阿里巴巴（9988）升3.96%，騰訊（700）升3.5%。
【13:10更新】
港股午後初段升約75點，報21,359點，科指升0.5%，報4,454點。
海昌海洋公園（2255）午後抽高，一度逾16%，高見2.27元，現升12.23%。
【12:15更新】
恒生指數半日揚73點，報21,356點，成交516.6億元；科指升0.5%，報4,455點。
ChatGPT概念股回吐，百度（9888）跌5.33%；知乎（2390）跌12%。
ATM股個別發展，阿里（9988）升1.44%；美團（3690）跌0.26%；騰訊（700）跌0.83%。
【11:45更新】
永利美高梅放榜，帶動濠賭股上揚。永利（1128）升6.97%，美高梅（2282）升5.5%；金沙（1928）升3.21%；銀娛（027）升2.18%；澳博（880）升3.63%；新濠 （200）升7.53%。
【10:45更新】
知乎（2390）回吐幅度擴大至12.17%。
藍籌方面，傳統重磅股個別發展，滙豐（005）逆市偏軟，跌0.17%；友邦（1299）升1.34%；中移動（941）升0.17%；港交所（388）跌0.77%。
【09:45更新】
受Alphabet大跌逾7%拖累下，加上Google新發布的「Bard」聊天機器人答錯問題影響，港股聊天機器人概念股及科技股普遍向下。美團（3690）開市跌逾2%，現升0.45%；百度（9888）第2日回吐，跌7.37%；知乎（2390）回吐9%；騰訊（700）跌0.1%。