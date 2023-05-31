港股市況｜恒指半日跌417點　三桶油跌逾3%至4%（持續更新）

日股今早回落，港股昨日終止4連跌後今早低開。恒指低開180點，報18,415點；國指低開1.2%，報6,207點；科指低開1.2%，報3,656點。

【12:30 更新】

恒指半日跌417點，報18,178點，成交527.8億元；科指跌2.5%，報3,610點。

科技股受沽壓，網易（9999）跌5.44%、美團（3690）跌4.72%；京東（9618）跌4.38%；阿里巴巴（9988）跌2.72%，騰訊（700）跌1.64%。

國際油價跌穿70美元大關，「三桶油」跌逾3%至4%；中芯（981）逆市升0.9%；創科實業（669）升1.03%。

【11:15 更新】

恒指曾插436點，現跌412點，報18,183點，較今年高位瀉20%，接近觸及技術性熊市水平的18,160點；科指跌2.64%，報3,604點。

「蔚小理」個別發展，理想（2015）逆市升2.14%；蔚來（9866）跌4.46%；小鵬（9868）跌1.75%。

藍籌股，網易（9999）跌5.44%；美團（3690）跌4.63%；京東（9618）跌4.23%，跌至歷史低位；百度（9888）跌4.2%；海底撈（6862）跌4.13%；滙豐（005）跌2.54%。

【10:15 更新】

港股現升15點，報18,566點；科指升1.24%，報3,692點。

ATM股，美團（3690） 現跌3.86%破底；阿里巴巴（9988）跌2.03%；騰訊（700）跌1.01%。

中芯（981）升幅曾至近3%，高見20.5元，現收窄至升1.9%；三桶油下跌，其中，中海油（883）跌2.92%；中石油（857）跌3.36%；中石化（386）跌2.55%。