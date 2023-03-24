港股市況｜恒指收報19915點　再跌出2萬關口　TVB跌逾11%

隔晚美股收市全線反彈，但尾段升幅收窄。港股三日累升逾千點後，今早恒指低開129點，報19,919點，國指低開37點，報6,798點；科指低開0.4%，報4,182點。
【16:10 更新】
恒指收報19,915點，跌133點，成交1,230.3億元；科指升0.6%，報4,224點。
騰訊（700）升0.3%；美團（3690）績前跌0.6%，滙豐（005）跌近3%；聯想（992）升逾8%破頂。
TVB（511）收報9.76元，跌11.27%。
內地股市全日個別發展，上證綜合指數3,265點，跌21點；深證成分指數11,634點，升28點。兩市成交額10,747億元人民幣，北向資金終結連續9日淨流入，全日淨流出2.34億。創業板指數升8點。
【15:00 更新】
TVB（511）跌幅擴大，曾跌13%，現跌11%。
招行（3968）業績公布前，股價跌逾2%，低見39.8元。
大市最新跌近200點，報19855點，跌194點，科指轉跌0.1%，報4193點。
【13:30 更新】
傳遞娛樂（1326）午後炒上升7成，高見0.14元，成交236萬元。
ATMXJ個別發展，美團（3690）午後跌0.6%；阿里巴巴（9988）跌0.52%；騰訊（700）升1.11%；小米（1810）升1.47%；京東（9618）升0.5%。
TVB（511）跌8%。
【12:10 更新】
恒指半日跌42點，報20,007點，成交661.6億元；科指升1.3%，報4,253點。
藍籌方面，騰訊（700）升逾1%；美團（3690）績前無升跌；阿里巴巴（9988）跌0.6%；滙豐（005）、渣打（2888）分別跌逾3%；聯想（992）再升一成破頂，為表現最好藍籌。
TVB（511）跌6.54%。
【11:25 更新】
恒指再度跌穿2萬關口，現報19,993點，跌55點。
百度（9888）逆市向上，升幅擴大至逾5%；聯想（992）同樣逆市造好，股價一度升逾一成，曾破頂高見8.96元。
TVB（511）小股東就集團將遣散5%員工作回應，現時股價跌6.7%。
【10:25 更新】
TVB宣布將遣散5%員工，以節省2.6億元年度營運支出，現跌7.45%。
ATMJ股，騰訊（700）昨急升，今早再高開1.2%，報380元；美團（3690）跌0.35%；阿里巴巴（9988）跌1.1%；京東（9618）升0.63%。
中移動（941）去年多賺8%，今早低開1.4%。