港股市況｜恒指現跌346點碧桂園挫17%破底　TVB亦插一成 (持續更新)

太興（6811）發盈喜料上半年扭虧，錄得溢利介乎約4300萬元至4,700萬元，股價升2.1%。

碧桂園（2007）午後續挂逾16%，現報0.82元；電視廣播TVB（511）跌10%，報4.1元，較其競爭對手HKTV mall母公司香港科技探索（1137）的股價4.28元為低。

美元轉強，人民幣再挫，港股今早捱沽，裂口低開逾300點，失守萬九關。恒指裂口低開377點，報18,697點；國指開報6,401；科指開報4,157點。

【12:10更新】

恒指中午收報18,616點，跌459點；科指跌3.09%，報4,141點。

藍籌全數下跌，其中石藥（1093）雖跌0.17%，但仍為表現最好藍籌股；碧桂園（2007）跌17.34%，報0.81元，為表現最差藍籌。

內房仍拖累大市，藍籌龍湖(960) 及潤地(1109)續跌1.7%及2%；ATMXJ續跌。

【10:50更新】

恒指最新跌444點，報18,630點，藍籌全數下跌；科指跌2.88%，報4,150點。

ATMXJ全跌，阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）分別跌3%；騰訊（700）最新跌逾1%；小米（1810）跌逾2%。

碧桂園（2007）續跌，現跌逾15%，報0.83元。