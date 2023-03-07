港股收市｜二萬一得復失 三桶油躋藍籌升幅榜三甲

港股續乏方向，二萬一關得而復失！恒生指數早段高見21,005點，一度飆402點，惟午後由升轉跌，最多挫245點，至20,358點，高位一度累挫647點，收市則跌68點或0.3%，報20,534點；國企股指數報6,912點，跌25點或0.4%；恒生科技指數報4,122點，跌54點或1.3%。主板成交額1,277億元。

A股亦在午後轉跌，上證綜合指數以近全日低位3,285點收市，全日挫36點或1.1%；深圳成分指數報11,608點，跌234點或2%；創業板指數報2,383點，失47點或2%。兩市合共成交額9,326億元人民幣。

中石油中石化飆逾 4%

三桶油成藍籌大贏家，雄霸藍籌升幅榜三甲，中國石油(857)全日報4.5元，升0.19元或4.4%，為表現最好藍籌，緊隨其後有中國石化(386)報4.69元，漲0.19元或4.2%，中海油(883)報12.38元，走高0.4元或3.3%，3股合共貢獻大市26點。

至於跌市主力為騰訊控股(005)及美團(3690)，前者報357元，失6元或1.7%，拖低大市31點；後者報137.9元，大跌5元或3.5%，拖累大市38點。表現最差藍籌為周大福(1929)，全日報14.66元，跌0.94元或6%。中資三大電訊股亦回吐，中國聯通(762)大跌0.35元或5.5%，報6.03元，中國移動(941)報62.25元，失1.75元或2.7%；中國電信(728)報4.13元，走低0.17元或4%。

北水吸資 4 日後淨沽出

港股通連續吸資4日後斷纜，今日淨沽出7.79億元，上海淨走12.15億元，深圳則吸資4.36億元。