港股收市｜恒指失238點再創10個月低 黃金周前夕 賭股反走弱

中秋及國慶長假在即，港股續在低成交下走疲，恒生指數低開24點後，持續向下，收市報17,373點，失238點或1.4%，再創10個月低；國企股指數報5,990點，失79點或1.3%；恒生科技指數報3,778點，跌55點或1.5%。主板成交額802億元。
A股則微升，上證綜合指數報3,110點，漲3點或0.1%；深圳成分指數報10,109點，漲5點或0.1%；創業板指數報2,003點，失2點或0.1%。兩市合共成交額7,172億元人民幣。
港股通吸資，滬深合共淨買額41.3億元，上海佔24.08億元，深圳佔17.22億元。外資則續撤離A股，滬股通走資28.48億元人民幣，深股通走資21.47億元人民幣，合共淨走資49.95億元人民幣。
港股收市｜美團領跌37點 申洲漲3.5%
十一黃金周前夕，濠賭股反而捱沽，銀河娛樂(027)大跌2.75元或5.7%，報45.25元，金沙中國(1928)報23.05元，跌1.15元或4.8%，為表現最差兩大藍籌。表現最佳藍籌為申洲國際(2313)，全日升2.4元或3.5%，報70.4元。美團(3690)則成跌市火車頭，全日報110.8元，失4元或3.5%，推低大市37點。