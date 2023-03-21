港股收市｜恒指彈258點 港股通連續10日吸資

港股昨創今年低後今日反彈！恒生指數全日彈258點或1.4%，報19,258點；國企股指數報6,549點，漲80點或1.2%；恒生科技指數報3,965點，走高94點或2.5%。主板成交額1,024億元，為逾1個月低。

A股向上，上證綜合指數報3,255點，揚20點或0.6%；深圳成分指數報11,427點，升180點或1.6%；創業板指數報2,337點，漲45點或近2%。兩市合共成交額8,930億元人民幣。

滙控友邦騰訊領升

金融股反彈，滙豐控股(005)升2.9%或1.45元，報51.9元，貢獻大市41點；友邦保險(1299)走高2.2%或2.9%，推升42點；騰訊控股(700)報343.6元，漲8.8元或2.6%，貢獻41點，3股為升市主力。

藍籌股以零售表現最佳，今日放榜的安踏體育(2020)全日漲9.2%或9.2元，報108.9元，為最大升幅藍籌；另外周大福(1929)及李寧(2331)亦衝高，前者報14.9元，走高0.9元或6.4%；後者報58.75元，升3.15元或5.7%。公用股逆向跌，電能實業(006)全日挫0.95元或2.2%，報41.45元；煤氣(003)報6.95元，走低0.15元或2.1%。

港股通連續10日吸資，滬深合共淨買額10.13億元，上海佔7.58億元，深圳佔2.55億元。累計10日共吸資296.63億元。