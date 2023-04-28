港股收市｜恒指收報19894點升54點　通關北上概念股飆高

美股周四高開高走，帶動港股今早高開，恒指高開95點，升幅隨即擴大，高見20,167點，最新升幅略為收窄至升140點，報19,981點；國指高開34點，報6,709點，最新升123點，報6,798點；科指高開0.7%，報3,887點。
【16:45更新】
恒指收報19,894點，升54點，成交1,015億元；科指升1%，報3,901點；國指升26點或0.4%，報6,702點。
阿里巴巴 （09988） 終止8連跌，略為反彈0.3%，騰訊 （00700） 偏軟跌0.2%，美團 （03690） 跌0.8%。內地宣布回鄉證期限延至年底，通關北上概念股飆高，廣深鐵路股份（525）收報1.83元，升2成；中旅（308）收報1.67元，升1.82%；營運高鐵香港段的港鐵（066）升0.9%，收報39.15元。
滬深股市方面，下午升幅擴大，3大指數升近1%或以上收市，上證指數重返3,300點，以貼近全日高位收市，報3,323點，升37點，升幅1.14%；深證成份指數報11,338點，升121點，升幅1.08%。全星期計，滬指累計升0.7%，深證成指跌1%，創業板跌約0.7%。
至於北水流入減少47%至14.96億元人民幣，港股通成交錄淨買入8,000萬元。
【12:10更新】
恒指中午收報20,013點，升172點，重上2萬點關口，成交487.3億元；科指升1.4%，報3,917點。
阿里巴巴（9988）反彈升0.9%；騰訊（700）升1%；美團（3690）升0.6%。
內險股、「兩桶油」向上，中海油（883）績後升3%。
【10:15更新】
三桶油飆高，中石油（857）續前升2%，破頂高見5.47元；中海油（883）績後升3%；中石化（386）轉升0.4%。
「蔚小理」上揚，蔚來（9866）升逾3%；小鵬汽車（9868）升4%；理想汽車（2015）升逾2%。
ATM造好，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）升0.8%至1.2%；美團（3690）升0.3%。