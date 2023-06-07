港股收市｜恒指漲152點成交奀 阿里騰訊領升

港股牛皮，恒生指數最多漲311點，全日在214點波動，收市報19,252點，升152點或0.8%；國企指數報6,541點，走高61點或近1%；恒生科技指數報3,921點，升86點或2.3%。主板成交額再偏低至僅867億元。
A股亦反覆乏方向，上證綜合指數報3,197點，升2點或0.1%；深圳成分指數報10,708點，跌64點或0.6%；創業板指數報2,129點，失34點或1.6%。兩市合共成交額8,145億元人民幣。
創科實業飆近6%
阿里巴巴(9988)成升市火車頭，全日漲1.7元或2.1%，報84.05元，貢獻大市32點；騰訊控股(700)亦升4.4元或1.3%，報335.6元，亦貢獻21點。表現最好藍籌為創科實業(669)，全日升4元或5.7%，報74.45元；其次舜宇光學科技(2382)報76.8元，升3.1元或4.2%；京東健康(6618)則升2元或4.1%，報50.95元。表現最差為中國宏橋(1378)，全日挫0.3元或4.9%，報5.87元；中升控股(881)亦跌1.05元或3.4%，報29.85元。
港股通繼周二大額走資後，今日吸資2.4億元，上海吸資5.79億元，深圳則走資3.39億元。