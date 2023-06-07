港股收市｜恒指漲152點成交奀 阿里騰訊領升

港股牛皮，恒生指數最多漲311點，全日在214點波動，收市報19,252點，升152點或0.8%；國企指數報6,541點，走高61點或近1%；恒生科技指數報3,921點，升86點或2.3%。主板成交額再偏低至僅867億元。

A股亦反覆乏方向，上證綜合指數報3,197點，升2點或0.1%；深圳成分指數報10,708點，跌64點或0.6%；創業板指數報2,129點，失34點或1.6%。兩市合共成交額8,145億元人民幣。