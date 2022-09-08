港股收市｜恒指連挫6日失1100點 騰訊領跌

外圍昨晚造好，但港股疲態持續。恒生指數收市失守萬九關，報18,854點，挫189點或1%，再創3月中後半年低，連跌6日，累計挫1,100點或5.5%；國企股指數報6,436點，跌76點或1.2%，同樣連跌6日共失6.2%；恒生科技指數報3,974點，跌39點或1%。主板成交額800億元，約一個月來最少。

A股向下，上證綜合指數報3,235點，跌10點或0.3%；深圳成分指數報11,746點，失102點或0.9%；創業板指數報2,523點，跌47點或1.9%。兩市合共成交額7,883億元人民幣。

騰訊控股(700)全日瀉9.8元或3.1%，報301.8元，拖低恒指48點，成跌市推手，市場憂慮騰訊近日有約2%股權存入中央證券登記(CCASS)是有大戶沽貨先兆。至於藍籌跌幅王為碧桂園(2007)，股價反彈兩日後即明顯回吐，全日挫0.16元或6.8%，報2.2元。地產股有支持，恒隆地產(101)升0.24元或1.8%，報13.28元；新世界發展(017)報25.75元，揚0.2元或0.8%；長實集團(1113)亦漲0.4元或0.8%，報53.15元。至於表現最好藍籌為創科實業(669)，全日升2.2元或2.4%，報92.55元。

港股通吸資僅5,000萬元，當中上海淨沽出1.4億元，深圳淨買額1.9億元。