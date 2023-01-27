港股收市｜恒指高收122點 企穩22600點關口 碧桂園飆逾6%為藍籌最佳

港股承接昨日及美股升勢，恒指今日（27日）早段一度低開後反覆向上，午後再走強，在未有北水加持下仍高收，其中碧桂園升逾6%，為升幅最大藍籌。

恒指全日收報22,614點，升122點或0.54%，全日收報22,688點，成交972億元，惟不足1,000億元成交；國指收報7,773點，升66點或0.87%，成交445億元；科指收報4,813點，升49點或1.04%，成交295億元。

藍籌騰訊碧桂園表現最佳

騰訊（700）全日升逾2%，收報415元，守緊400元大關，今日成交達76.9億元，為全日交投最多股份；碧桂園（2007）獲內地民生銀行提供5,000萬美元貸款融資，刺激股份飆逾6%，收報3.24元。兩股份為單日為升市推手。