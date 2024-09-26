港股收市｜恒指「三連升」漲近800點創一年高　成交破3000億 (更新)

臨近國慶75周年，中央頻頻出招救市，港股連日飇升，恒生指數今日(26日)再延續昨日升續。港股高開173點、報19,302點後，不斷反覆上揚，下午曾升逾800點，逼近兩萬大關，刷新年內新高，收市報19,924點，升795點，成交額增至3,028億元，是連續3日超過2,000億元，亦是兩年半以來最大成交。國企指數報7,086點，升321點；恒生科技指數升7%，報4,209點，升285點。

內房股大漲，龍湖(960)升28%，報11.78元，是全日升幅最大藍籌；世茂(813)升39%，報0.85；華潤置地(1109)升21%，報26.55元；同系的物管股亦上升，華潤萬象生活(1209)升16%，報31.7元；中海外(688)升15%，報14.32元；越秀(123)升15%，報5.3元。

此外，上海將發5億人民幣消費券，涵蓋餐飲、住宿、電影、體育等4個領域，內需消費股受捧，海底撈(6862)全日升17%或2.62元，報17.18元；安踏體育(2020)升近14%，報86.85元；李寧(2331)升15%，報17.76元；蒙牛乳業(2319)升近12%，報16.06元。

上海發5億人民幣消費券 內需消費股受捧

【13:55更新】重磅科技股合力撐市，騰訊(700)升4.2%或17元，報422.4元；阿里巴巴(9988)升7.17%或6.5元，報97.85元；美團(3690)升6%或8.7元，報150元；京東(9618)升9%或11.2元，報137元；小米集團(1810)升1.7%或0.35元，報20.9元。