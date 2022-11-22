港股收市｜美團領跌 恒指5連挫累失919點

內地新冠肺炎疫情持續困擾中港股，港股五連跌！恒生指數今日低見17,287點，最多跌368點，收市報17,424點，失231點或1.3%，連跌5日累挫919點或半成；國企股指數報5,901點，挫100點或1.7%；恒生科技指數報3,515點，跌116點或3.2%。主板成交額1,272億元。

A股一度飆近1.1%及後回穩，上證綜合指數收市報3,088點，漲3點或0.1%；深圳成分指數報11,002點，跌131點或1.2%；創業板指數報2,343點，失43點或1.8%。兩市合共成交額8,846億元人民幣。

聯通逆市漲 7%

美團(3690)及阿里巴巴(9988)再成跌市推手，前者勁挫8.3%或12.6元，報139.9元，為表現最差藍籌，拖低大市97點；後者挫3.05元或4%，報73.1元，拖累大市49點。另外京東集團(9618)挫4.4%或9元，報197.6元，推低大市24點；騰訊控股(700)亦失5.8元或2%，報277.4元，拉跌恒指29點。電訊股逆市造好，中國聯通(762)報4.06元，升0.26元或6.8%，為表現最好藍籌；中國移動(941)亦升0.9元或1.8%，報50.9元。

滬深港股通走資，合共淨沽額58.16億元，上海走資31.85億元，深圳走資26.31億元。