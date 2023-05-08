港股攻略｜中國氫能產業潛力釋放受惠股

參考今年4月下旬《人民日報》報道，中國將氫能定位為國家能源系統的重要部分。為此，中國發布《氫能產業發展中長期規劃 (2021至2035年)》，提出到2025年，使用氫能的燃料電池車輛保有量達到約5萬輛、可再生能源製氫量達到每年10萬至20萬噸的目標，並將在公交車和物流等領域普及氫燃料電池車。另引述西班牙《阿貝賽報》網站報道，綠色氫能正得到世界各大經濟體越來越多關注，中國也加入這個浪潮，尋求轉變能源模式，將發展氫能作為重點。

今年視為綠氫產能爆發元年

上述反映內地積極發展氫能產業，以達到國際關注程度，事實上，當前中國年制氫產量約3,300萬噸，其中，達到工業氫氣質量標準的約1,200萬噸，是世界上最大的製氫國，在氫能供給上具有巨大潛力。氫能具備政策及戰略傾斜優勢，與此同時今年被業界視為「綠氫產能的爆發元年」，綠氫裝備今年產能有望較去年翻番，隨之而來就儲氫球罐，相關能源 (液氨、甲醇) 的運輸車裝備需求亦將會爆發。由於相關技術需要長年資金及科研投入，因此在港上市從事氫能產業發展的企業實是鳳毛麟角，中集安瑞科 (3899.HK) 正是這罕見值得關於的公司。

將為城巴供應及安裝加氫站

過去40年來，集團一直都是此類運輸車裝備的行業龍頭，市佔率高逾40%。另於今年5月2日城巴的全港首輛氫能巴士及其配套的全港首個加氫站試驗項目申請，正式獲政府氫能源跨部門工作小組「原則上同意」。中集安瑞科旗下中集氫能將為城巴供應及安裝加氫站，預示不少氫能項目今年處於建設高峰期；亦證明中集安瑞科於相關領域獲得市場高度肯定，此股也是恆生滬深港通氫能主題指數的成份股。集團是國內領先的氫能儲運裝備及工程服務提供商，自2006年起開展氫能業務，產品涵蓋了氫能儲、運、加、用等各細分領域。

城巴開辦50M線服務和田菁田邨 擬派氫能巴士服務屯門

FM財自 | 中國氫能產業潛力漸見釋放