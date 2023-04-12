港股攻略｜從TVB業績 重估直播帶貨潛力及風險

早前電視廣播（TVB）（0511.HK）股價出現報復式反彈，但剛剛公布業績虧損卻愈見嚴重。TVB收購士多時，筆者指出集團管理層低估了收購發展電商所帶的虧損，而今次業績再次這點。在TVB芸芸業務中，筆者對其電商業務發展策略興趣最大，下文將會解拆TVB電商何時才會轉虧為盈。
從今次業績，投資者留意到TVB的OTT串流的EBITDA按年上升78%，錄得明顯改善。另一邊廂，TVB的香港電視廣播業務的EBITDA虧損收窄。同時集團亦預告將會裁員5%，及停止製作不符收視及經濟收益要求的電視節目，以節省2.6億元成本，估計在新一個財政年度內的TVB香港電視廣播業務的EBITDA虧損將進一步改善。
電商業務虧損持續
筆者反而擔心TVB的電商業務成為短期內轉虧為盈的障礙。因為去年TVB的電商業務的EBITDA虧損擴大70.7%。正如筆者早前分析香港科技探索（01137.HK）虧轉盈之路時，已經指出要用6年造成累計虧損接近17億元，始能轉虧為盈。換言之，香港科技探索直至第7年，該年商品交易總額（GMV）達59.5億元，可視為虧轉盈臨界點。
TVB的電商業務GMV連10億元這個門檻都未達到。如TVB要以追貼香港科技探索為目標，來自電商業務的虧損難免進一步惡化。相反，如TVB不以追趕香港科技探索為目標，TVB在電商業務又有何賣點？
TVB第2場直播帶貨 12小時獲逾7320萬人幣成交額 累計逾690萬人觀看
直播帶貨或創造20億GMV
話說回來，TVB的內地直播帶貨活動理應是今次業績重點，但今次業績未見有更多數據披露。但按照公開數據，TVB第一場及第二場的直播帶貨GMV分別為2,600萬元人民幣及7,320萬元人民幣，平均每場直播帶貨GMV為4,960萬元人民幣。全年舉行48場，則GMV有機會高達23億元人民幣。倘呈如此趨勢發展，今年TVB電商業務GMV有機會呈幾何級數上升。
如果根據香港科技探索的軌跡，相信在達到虧轉盈的臨界點前，任何GMV急升，只會導致更多的虧損，投資者不能不防。
TVB直播帶貨仍在發展階段，能否保持著這個勢頭，還要看TVB藝人的努力。然而，現時尚未入場的投資者最適合做塘邊鶴。有心人千辛萬辛推高股價，肯定不是開善堂，也不是製造機會予基金出貨。隨着TVB現金結餘下跌，TVB利用股票融資機會不容抹殺。
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