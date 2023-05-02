港股攻略｜擁AI聊天及自動駕駛技術 百度超ATM成超級科技股

繼自動駕駛出行服務平台在武漢營運，百度（9888.HK）3月新推出的「文心一言」又食正當紅ChatGPT的AI技術，兩大AI技術含金量高，對比其他科網巨頭如阿里巴巴（9988.HK）（A）、騰訊（0700.HK）（T）和美團（3690.HK）（M）而言，未來發展和盈利增長憧憬更具大，股價大升後回落，或許是部署的時機。
已成全球最大自動駕駛出行服務提供商
先講自動駕駛技術，其實也是一種AI 人工智慧技術（artificial intelligence） 。百度3月初公布，旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」在武漢市全無人車隊已突破100輛，可運營道路超過750公里，覆蓋武漢市530平方公里區域，能為運營區域內近150萬人提供全無人自動駕駛出行服務。根據百度業績，截至2023年1月底，蘿蔔快跑累計訂單量超過200萬單，居全球最大自動駕駛出行服務提供商。
據瑞銀2019年報告預期，2030年全球自動駕駛出租車市場價值或可達2萬億美元。數字或許過度樂觀，但無疑科技發展趨勢是勢不可擋，市場份額必然是在不斷擴大階段。3月初，研究和諮詢公司Guidehouse Insights對16家從事自動駕駛技術研發的知名企業進行排名報告，綜合而言，當前市場的領導者包括以色列Mobileye、Alphabet 旗下Waymo、百度和通用汽車旗下的Cruise。百度與其他龍頭企業評分水平相當接近。
更重要一點是，百度較之其他自動駕駛汽車公司更早商業化營運，並相信可輕鬆在國內自動駕駛出租車市場壟斷。值得留意的問題是，百度在內地推展速度如何及能否打開外國市場，其中在內地的推進速度更為重要。百度公佈，蘿蔔快跑已在北京、重慶、武漢、長沙、陽泉等城市開展自動駕駛商業化出行服務，另在2022年9月在上海嘉定區進行無人駕駛測試。事實上，只要內地營運取得成功，相信開拓海外市場亦是指日可待。
推中國版ChatGPT整合雲業務
至於AI聊天機械人的熱潮始於去年11月 ，由微軟、Tesla創辦人馬斯克參與投資的OpenAI引發，推出名為ChatGPT的AI聊天機械人。各大科網企業也先後更新類似技術，其中百度3月16日便會推出名為「文心一言」的人工智能聊天機械人。據悉「文心一言」不只限於文字生成，還能擔任美術師、插畫師， 能夠生成動畫視頻等影片，故被指能「把人們的想法直接變成動畫或短視頻」。
根據瑞銀3月發表的報告估計，AI市場將於未來數年增長數倍，至2025年市場規模可達900億美元，較3年前估計上調1.5倍，原因是技術發展較預期快。雖然當中未有指出有多少屬於聊天機械人的貢獻，不過從ChatGPT推出後的在全球掀起的高速增長情況可以預期，百度在內地推出類似產品也能取得類似的成功。
ChatGPT推出兩個月，截至2月初，全球日均用戶（DAU）倍增至1300萬戶獨立使用者，月活躍用戶（MAU）達到1億戶，OpenAI網站瀏覽量更由去年11月的1830萬，急增至今年1月的6.72億，激增357倍。百度董事長李彥宏表示，計劃將多項主流業務與「文心一言」整合，如搜索引擎，並會通過百度智能雲對外提供服務，料將根本性地改變雲計算市場的遊戲規則。
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盈利增速或能後來居上
百度過去一直投入大量資源開發AI技術，收入及盈利增長相對ATM 而言有所落後，但未來情況可能有所扭轉。百度2022年純利75.6億元(人民幣‧下同)，按年跌26%。ATM在技術創新上近來欠缺驚喜，而且自身均有大大小小的問題，如騰訊2022年投資次數大縮近8成、核心遊戲業務續受政府打壓；阿里巴巴則成立內地整改的「風眼」，螞蟻重組後盈利憧憬大為淡化；美團的外賣生意則面對抖音和微信等新加入競爭而令前景變得暗淡。反之，百度的兩大AI技術更有潛力成為新增長引擎。
儘管自動駕駛和聊天機械人的變現能力非短期可以印證得到，但市場仍相信百度原有業務可繼續錄得可觀增長，彭博綜合券商預測今年每股可多賺近1.2倍至6.2元，而2024及25年則分別按年多賺14%及26%，期內增長速度較阿里巴巴及騰訊為快，但低於預期今年才扭虧的美團。
結語
科網股的投資價值很多時是來自對未來盈利能力的憧憬，百度坐擁兩大變現潛力極大的技術，對比ATM而言，牌面更靚，故百度算是具備概念的超級科技股。
作者：Carlos Hie
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