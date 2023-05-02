港股攻略｜擁AI聊天及自動駕駛技術 百度超ATM成超級科技股

擁AI聊天及自動駕駛技術 百度超ATM成超級科技股

繼自動駕駛出行服務平台在武漢營運，百度（9888.HK）3月新推出的「文心一言」又食正當紅ChatGPT的AI技術，兩大AI技術含金量高，對比其他科網巨頭如阿里巴巴（9988.HK）（A）、騰訊（0700.HK）（T）和美團（3690.HK）（M）而言，未來發展和盈利增長憧憬更具大，股價大升後回落，或許是部署的時機。