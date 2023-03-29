港股攻略｜英偉達特製芯片輸華 吼三家自動駕駛概念股

英偉達特製芯片輸華 吼三家自動駕駛概念股

美國政府限制高科技芯片出口到中國，圖像處理器（GPU）領域龍頭英偉達（Nvidia）（NASDAQ：NVDA）卻繞過限制，繼續向中國企業提供高端人工智能（AI）芯片，全因英偉達為中國企業提供特製低配級數芯片，但仍足以支持相關科技公司的AI發展。聯想（0992.HK）、百度（9888.HK）及小米（1810.HK）均有發展自動駕駛技術，英偉達的芯片是對上述公司研發過程的一場及時雨。 綜合報道，英偉達為中國特製的Ampere和Hopper芯片，相對原先高規格的芯片，傳輸速度慢一半，惟對中國的企業雲服務供應商而言，這已是不可多得的替代品，對技術發展有極大幫助，並可讓內地企業借助這些頂級系統開發AI模型。值得留意是，早在2017年Tesla已曾展示一款配備英偉達Drive PX 2硬件的自動駕駛汽車，故英偉達的芯片堪稱是自動駕駛技術的鼻祖。