港股攻略｜英偉達特製芯片輸華 吼三家自動駕駛概念股

美國政府限制高科技芯片出口到中國，圖像處理器（GPU）領域龍頭英偉達（Nvidia）（NASDAQ：NVDA）卻繞過限制，繼續向中國企業提供高端人工智能（AI）芯片，全因英偉達為中國企業提供特製低配級數芯片，但仍足以支持相關科技公司的AI發展。聯想（0992.HK）、百度（9888.HK）及小米（1810.HK）均有發展自動駕駛技術，英偉達的芯片是對上述公司研發過程的一場及時雨。
綜合報道，英偉達為中國特製的Ampere和Hopper芯片，相對原先高規格的芯片，傳輸速度慢一半，惟對中國的企業雲服務供應商而言，這已是不可多得的替代品，對技術發展有極大幫助，並可讓內地企業借助這些頂級系統開發AI模型。值得留意是，早在2017年Tesla已曾展示一款配備英偉達Drive PX 2硬件的自動駕駛汽車，故英偉達的芯片堪稱是自動駕駛技術的鼻祖。
1.聯想
聯想3月下旬宣布伙拍英偉達研發新一代汽車控制器平台，因此英偉達特製芯片輸華，聯想是最大得益的一家公司。聯想披露，將利用新一代NVIDIA DRIVE Thor系統級芯片（SoC），自主研發最新一代車載域控制器平台，並與其DRIVE Thor的域控平台架構將成為聯想車計算的高端核心產品線，計劃於2025年初量產。
值得留意是美國針對科技技術流到中國，內地雲計算公司浪潮集團最近被列入美國實體名單，然而事件可能對聯想有利，原因是聯想可能有機會增加市場份額。另外，摩通報告指出，全球個人電腦需求有初步穩定跡象，聯想產品的定價能力將會改善，預期第二季起出貨量將有好轉，而伺服器業務盈利亦可以持續改善。
聯想的財政年度是截至3月31日，彭博綜合券商預測，截至今年3月的2023財年聯想每股盈利會下跌12.8%，而2024及25財年則分別升4.2%及9.5%，而同期預測股息率介乎4.4至4.6厘。
2.百度
美國今年不斷擴大芯片管制，對百度業務發展的衝擊也相當巨大，全因公司大額投資發展自動駕駛及人工智能（AI）技術，而當中所必須的正是高端芯片。英偉達創始人兼行政總裁黃仁勳3月下旬接受內媒採訪時表示，英偉達特別定制的Ampere和Hopper芯片，會通過中國雲提供商，比如阿里巴巴（9988.HK）、騰訊（0700.HK）、百度（9888.HK）這些企業提供落地的能力。如此一來，百度可望從英偉達得到所需的芯片發展技術。事實上，百度自主研發的第三代自動駕駛平台ACU產品三鮮，也是使用英偉達系統級芯片Orin的，足見英偉達芯片對百度的研發的重要性。
百度的自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」已在重慶及武漢試運，而AI聊天機械人「文心一言」也在日前發布，未來這些系統升級，所需的高端芯片必然要求更高。英偉達為其特製的芯片正是百度持續發展不可或缺的重要一環。
彭博綜合券商預測，百度2023年每股盈利將跌近7成至6.4元人民幣，而2024及25年分別增長19%，同期預測市盈率將由16倍降至9倍水平。倘若芯片供應穩定，百度自動駕駛汽車及AI聊天機械人等高端技術可望提早實現收入貢獻。
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3.小米
小米主打手機及物聯網家電產品，2021年宣布進軍汽車業。根據天眼查APP顯示，2021年小米汽車有限公司等自成立以來已申請500餘項專利，其中210多項已獲授權。當中小米自動駕駛技術在2022年8月公開，創辦人兼董事長雷軍直言自動駕駛是智能電動汽車決勝的關鍵點，而旗下小米汽車預計2024年量產首款車型。據報道，小米同時研發兩部電動車，當中高配版正是使用英偉達Orin X 芯片。
事實上，小米旗下產品不只電動車需倚靠英偉達的芯片，如小米自家的OLED電視是用上英偉達GeForce 芯片，因此獲得專業遊戲流暢度認證，成為該產品的一大賣點。此外小米手機及平板等，不少均有採用英偉達的芯片，因此英偉達為中國企業提供特製芯片，對小米產品研發相當重要。小米2022年每股盈利大跌87%，但彭博綜合券商預測，2023年每股盈利可按年增長2.8倍，2024年升30%，2025年再升12%，增長勢頭強勁，期內對應預測市盈率為25.6倍、19.8倍及16.4倍，估值亦屬吸引水平。
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結語
英偉達特製芯片供應中國企業，令上述自動駕駛汽車概念股研發阻礙得以降低，有機會把商業化計劃提早實現，惟要留意美國政府對高科技產品的出口門檻有可能進一步提高，從而令相關企業科研再度陷入樽頸。
作者：Carlos Hie
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