滙控馬勵濤離開集團　彭博：成國際銀行「搶手貨」 人人爭

滙控（005）新任行政總裁艾橋智周一（2日）。該行於上周公布，包括曾被視為行政總裁人選之一的財富管理及個人銀行行政總裁馬勵濤，以及其他兩位高層即將離任。外電報道，馬勵濤將成為國際銀行招攬對象成「搶手貨」。

《彭博》引述消息人士報道，不少滙控資深同事知道，馬勵濤與艾橋智「合不來」。報道引述曾與艾橋智、馬勵濤共事的人士表示，無論是誰錯過集團行政總裁職位，都不太可能再於集團待多久，「失敗者」很快就​​會離開。

不過，隨著馬勵濤離開，滙控「損失」可能很快就會成為一些競爭對手的「得益」，因為他有可能成為世界上最有資格的國際銀行行政總裁候選人之一。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師Benjamin Toms認為，馬勵濤具潛力，作為未來滙控的競爭同業候選CEO，因他在市場上有大量曝光率，「而你往往只會把曝光率給予你信任的人；如果他在其他歐洲銀行出現，我也不會感到驚訝」。

馬勵濤與艾橋智管理風格大不同

《彭博》又指，在滙控長達數月的行政總裁物色過程中，員工可明顯感受到馬勵濤、艾橋智兩人不同的管理風格。當中艾橋智為人低調，黎巴嫩出生的他沒有LinkedIn個人資料，他亦被視為合群與協作的人；而外界則認為馬勵濤有時似乎在進行類似「總統競選」的活動，以較為直接見稱。