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財經
2024-09-03 16:35:00

滙豐信用卡將徵收1%「非香港商戶」港幣簽賬服務費　11.9起生效

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滙豐信用卡將徵收1%「非香港商戶」港幣簽賬服務費，11月9日起生效。

滙豐信用卡將徵收1%「非香港商戶」港幣簽賬服務費，11月9日起生效。

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再有銀行信用卡簽賬有調整，據滙豐信用卡日前向客戶發送的郵件表示，因應近期市場改變，將於今年11月9日開始，就每項在香港以外，或在非香港註冊的商戶以港元進行的信用卡交易（個人 Visa 或 Mastercard），徵收交易金額1%的服務徵費，但不適用於任何以銀聯雙幣信用卡及美元滙財金卡進行之交易。

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滙豐卡簽賬每1000元收10元

新收費適用的信用卡，包括滙豐卓越理財信用卡、滙豐運籌理財白金Visa卡、滙豐Red信用卡、滙豐VisaSignature卡、滙豐EveryMile信用卡、滙豐green信用卡、滙豐滙財金卡、滙豐萬事達金卡、滙豐滙財卡、滙豐萬事達卡、滙豐iCAN卡。不過，銀聯卡則不受影響。

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日後如要使用以上信用卡，在非香港註冊的商戶，以港元進行的信用卡交易，以1,000港元購物作計算，每單交易便要收取10元。目前港人常用的熱門服務，如/Netflix／Google／Uber等亦是非香港註冊的商戶。

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