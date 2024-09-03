滙豐信用卡將徵收1%「非香港商戶」港幣簽賬服務費　11.9起生效

再有銀行信用卡簽賬有調整，據滙豐信用卡日前向客戶發送的郵件表示，因應近期市場改變，將於今年11月9日開始，就每項在香港以外，或在非香港註冊的商戶以港元進行的信用卡交易（個人 Visa 或 Mastercard），徵收交易金額1%的服務徵費，但不適用於任何以銀聯雙幣信用卡及美元滙財金卡進行之交易。