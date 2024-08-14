滙豐與Mastercard首推「個人化信用卡優惠」計劃　鼓勵留香港消費

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢（右） 及 Mastercard 香港及澳門總經理陳一芳（左）

滙豐與Mastercard共同宣布，推出「滙豐Mastercard個人化信用卡優惠」計劃， 透過Mastercard的專有技術，與商戶方優惠進行個人化配對，在滙豐Reward+應用程式，向滙豐Mastercard特選持卡人推送更個人化和及時的優惠，鼓勵他們留港消費。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢表示，滙豐早在 2022 年時已開始透過旗下應用程式向客戶推送個人化簽賬優惠，希望推出今次計劃，為客戶留港消費制造誘因，為眾多合作商戶打下強心針。

Mastercard 香港及澳門總經理陳一芳指，Mastercard夥拍滙豐，成為香港和亞洲首間推出「個人化信用卡優惠」計劃的銀行。憑藉在美國、澳洲和波蘭等市場推出此創新計劃的成功經驗，協助滙豐向其持卡人提供度身訂做的禮遇提升服務。

滙豐指，「個人化信用卡優惠」計劃採用Mastercard專有模型，以機器學習方式向消費者及時提供合適的禮遇。隨著消費者接收個人化現金回贈禮遇。而滙豐Mastercard信用卡持卡人透過滙豐 Reward+應用程式，於指定網站登記後，即可尊享度身訂造的消費優惠。計劃試行期間，已向逾20萬名持卡人推送個人化優惠，及後將會逐步向其他Mastercard持卡人推送優惠。