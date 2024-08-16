煤氣中期少賺15%至30.4億　主席：北上消費及港匯強勢帶來挑戰

公用股（003）煤氣公布截至2024年6月30日的中期業績，其中股東應佔溢利下跌15.8%至30.4億元；集團期內業務核心利潤為31.86億元，較去年同期增加6,900萬元，升2%。每股基本盈利亦降至16.3港仙，惟中期息維持派12港仙。煤氣主席李家傑及李家誠在業績報告中表示，集團業務受到北上消費及港匯強勢而帶來挑戰。

內地業務在上半年工業用氣量增長3%，商業用氣量亦強勁增長 9%。期內，集團的城市燃氣業務總售氣量約為186億立方米，較去年同期上升7%。燃氣客戶則增加至逾 4,139 萬戶，較去年同期增長 7.3%。 連同附屬公司港華智慧能源（1083）在內， 截至6月底，集團在內地的城市燃氣項目總數達321個。

而可再生能源業務方面，旗下港華智慧能源截至6月30日，已累計簽約3.3吉瓦，併網2.1吉瓦。整體營業額較去年同期上升6.3%至105.1億元。業務核心利潤大幅上升57.5%至70.7億元。