煤氣中期少賺15%至30.4億　主席：北上消費及港匯強勢帶來挑戰

公用股（003）煤氣公布截至2024年6月30日的中期業績，其中股東應佔溢利下跌15.8%至30.4億元；集團期內業務核心利潤為31.86億元，較去年同期增加6,900萬元，升2%。每股基本盈利亦降至16.3港仙，惟中期息維持派12港仙。煤氣主席李家傑及李家誠在業績報告中表示，集團業務受到北上消費及港匯強勢而帶來挑戰。
港燈中期少賺3.6% 中期息維持15.94港仙
中電中期純利增17.6%至近60億 派息維持0.63港元
香港燃氣業務與去年同期基本持平
集團業務方面，本港燃氣業務維持穩定，煤氣2024年上半年香港燃氣銷售量為14,932百萬兆焦耳，與去年同期基本持平；爐具銷售量則較去年同期上升1.4%。截至6月30日止，客戶數目約203萬戶，較2023年底增加7,678戶。
內地業務在上半年工業用氣量增長3%，商業用氣量亦強勁增長 9%。期內，集團的城市燃氣業務總售氣量約為186億立方米，較去年同期上升7%。燃氣客戶則增加至逾 4,139 萬戶，較去年同期增長 7.3%。 連同附屬公司港華智慧能源（1083）在內， 截至6月底，集團在內地的城市燃氣項目總數達321個。
而可再生能源業務方面，旗下港華智慧能源截至6月30日，已累計簽約3.3吉瓦，併網2.1吉瓦。整體營業額較去年同期上升6.3%至105.1億元。業務核心利潤大幅上升57.5%至70.7億元。
煤氣：北上消費及港匯強勢帶來挑戰
煤氣主席李家傑及李家誠在業績報告中表示，2024年上半年受地緣政治緊張局勢影響，內地和本港復甦步伐未如理想，而港元匯率強勢，市民北上消費蔚然成風，加上期內高溫日子較多，均對集團業務帶來挑戰。
集團展望，港府大力推動盛事經濟、鼓勵本地旅遊消費，加上國家惠港政策，均對市道有提振作用，餐飲及酒店業因而受惠；惟港人消費模式的轉變，以及持續不穩的外部環境， 給經營帶來挑戰。集團亦預計，2024年本港燃氣銷售將保持平穩；而煤氣標準收費及維修保養月費在8月上調後，將有助抵銷部分成本上升及用於投資。