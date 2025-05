特朗普簽首份協議再籲「買股票」　美股急升比特幣重上10萬美元｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普在周四(8日)正式宣布,美國與美國達成全新的貿易協議,這是他自「解放日」發動「對等關稅」政策以來,簽署的首份正式貿易協定。根據協議,美英兩國將部分撤回特定領域的關稅,並大幅開放雙方市場准入。特朗普宣稱協議為「歷史性突破」,並在記者會上再次叫人買股票。他說「你現在最好買股票(You better go out and buy stocks now)」,又說「美國將會像一支直線上升的火箭」(This country will be like a rocket ship that goes straight up)。