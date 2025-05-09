特朗普簽首份協議再籲「買股票」　美股急升比特幣重上10萬美元｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普在周四(8日)正式宣布，美國與美國達成全新的貿易協議，這是他自「解放日」發動「對等關稅」政策以來，簽署的首份正式貿易協定。根據協議，美英兩國將部分撤回特定領域的關稅，並大幅開放雙方市場准入。特朗普宣稱協議為「歷史性突破」，並在記者會上再次叫人買股票。他說「你現在最好買股票(You better go out and buy stocks now)」，又說「美國將會像一支直線上升的火箭」(This country will be like a rocket ship that goes straight up)。
「美國將像一支直線上升的火箭」
在特朗普呼籲「買股」之後，加上受美英兩國達成貿易協議的影響，美股三大指數立即急升。隔晚道指最多升659點，高見41,773點，尾市收升254點或0.6%，報41,368點；納指高收189點或1.1%，報17,928點；標普500指數收升32點或0.6%，報5,663點。
在加密幣方面，特朗普支持的比特幣(Bitcoin)持續走高，最新突破10萬美元大關，日內漲幅約4%，高見10.33萬美元，這是比特幣自2025年2月以來首次突破10萬美元。截至發稿，比特幣價格約10.29萬美元。