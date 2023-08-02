獅王績優｜淨利息收益目標上調 回購加碼 滙控走高

「獅王」滙豐控股(005)放榜，受惠利率上升，淨利息收益強勁帶動下，上半年純利169.7億美元(約1,323.6億港元)，按年飆1.13倍，季度息每股0.1美元，與首季相同，兼再斥20億美元回購。業績勝預期，滙控昨曾漲2.3%見66.7元逾4年高，收報66.3元，升1.7%，倫敦股價早段曾報6.656英鎊(約66.4港元)，較港微升。
行政總裁祈耀年指，中期業績及淨利息收益強勁，有信心實現今明兩年修訂後有形股本回報率目標由約12%提高至約15%，期內以年率計有形股本回報率達22.4%。面對環球經濟挑戰眾多，他對未來仍有信心，將實現收入多元化及嚴控成本。
滙控將全年淨利益收益目標增10億美元，至逾350億美元；普通股權一級比率目標維持在14%至15%，今明兩年派息率目標亦維持50%。財務總監艾橋智指，不排除再有回購計劃，亦會維持派息。他說，本港銀行同業拆息持續高企，近月每月有約1%存款轉至較高息定存，為淨利息收益帶來挑戰，將積極拓非利息收益業務。
滙控上半年稅前利潤增1.5倍，至約217億美元，包括撥回計劃出售法國零售銀行業務相關減值約21億美元，及收購英國矽谷銀行暫計增益15億美元。香港上海滙豐銀行仍為主要收入來源，期內稅前利潤升90%至109.1億美元，佔整體逾五成比重。期內財富管管理及個人銀行稅前盈利增幅最勁達2.5倍，至85.9億美元；工商金融稅前多賺1.3倍，至79.4億美元。
第二季稅前盈利漲89%，至87.7億美元，純利66.3億美元按年升27%，惟按季則減36%。淨利息收入增38%，至93億美元；非利息收入揚39%，至74億美元，預期信貸損失飆約1倍，至9.1億美元，其中內房及英國工商金融業務各涉3億美元。
大摩上調目標價7% 見72.2元
摩根士丹利將滙控目標價由67.5元上調7%至72.2元，評級「增持」，稱其次季業績勝預期，而再斥20億美元回購，為預期上限，料有助帶動股價。高盛指，滙控業績勝預期，主要受淨利息收入高於預期帶動，惟資本充足比率略遜預期。另滙控調高全年淨利息收入預測及預期環球資本市場將從融資方面獲利70億美元，意味全年業績預測有溫和調升空間，業績因素將帶動股價向上，維持「買入」評級及目標價80元。