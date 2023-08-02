獅王績優｜淨利息收益目標上調 回購加碼 滙控走高

「獅王」滙豐控股(005)放榜，受惠利率上升，淨利息收益強勁帶動下，上半年純利169.7億美元(約1,323.6億港元)，按年飆1.13倍，季度息每股0.1美元，與首季相同，兼再斥20億美元回購。業績勝預期，滙控昨曾漲2.3%見66.7元逾4年高，收報66.3元，升1.7%，倫敦股價早段曾報6.656英鎊(約66.4港元)，較港微升。

行政總裁祈耀年指，中期業績及淨利息收益強勁，有信心實現今明兩年修訂後有形股本回報率目標由約12%提高至約15%，期內以年率計有形股本回報率達22.4%。面對環球經濟挑戰眾多，他對未來仍有信心，將實現收入多元化及嚴控成本。

滙控將全年淨利益收益目標增10億美元，至逾350億美元；普通股權一級比率目標維持在14%至15%，今明兩年派息率目標亦維持50%。財務總監艾橋智指，不排除再有回購計劃，亦會維持派息。他說，本港銀行同業拆息持續高企，近月每月有約1%存款轉至較高息定存，為淨利息收益帶來挑戰，將積極拓非利息收益業務。

滙控上半年稅前利潤增1.5倍，至約217億美元，包括撥回計劃出售法國零售銀行業務相關減值約21億美元，及收購英國矽谷銀行暫計增益15億美元。香港上海滙豐銀行仍為主要收入來源，期內稅前利潤升90%至109.1億美元，佔整體逾五成比重。期內財富管管理及個人銀行稅前盈利增幅最勁達2.5倍，至85.9億美元；工商金融稅前多賺1.3倍，至79.4億美元。

第二季稅前盈利漲89%，至87.7億美元，純利66.3億美元按年升27%，惟按季則減36%。淨利息收入增38%，至93億美元；非利息收入揚39%，至74億美元，預期信貸損失飆約1倍，至9.1億美元，其中內房及英國工商金融業務各涉3億美元。