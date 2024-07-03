理工大學畢業生薪酬網上流傳？　人工最高首7位均為醫療科

2024年大學聯招（JUPAS）將於下月放榜，不少人趁放榜前，已積極了解不同學科的就業前景。近日，網上討論區流出一份疑為理工大學2022/23學年畢業生的薪酬數據，當中顯示，人工最高首7位均為醫療科。
理大醫療科畢業生的薪酬為最高
從網上討論區流出的數據顯示，若以科目分類，醫療科畢業生的薪酬為最高，其中最高為「Mental Health Nursing」（精神健康護理學(榮譽)理學士），每月平均達39,678元；第二位為「Radiography」（放射學(榮譽)理學士），每月平均達37,930元；第三位為「Optometry」（眼科視光學(榮譽)理學士），每月平均達36,261元。
若以學院總類計算，以「Facuilty of health and social science」醫療及社會科學院畢業生的平均薪酬最高，為34,016元；畢業生的平均薪酬最低為「Facuilty of design」（設計學院），為17,166元。
理大畢業生薪酬最低科目有檢測？
而畢業生中，薪酬最低的科目首三位，依次為「Analytical Sciences for Testing and Certification」（檢測及認證分析科學）的16,338元、「Food Safety and Technology」（食品科技與食物安全）的16,536元，以及「Digital Fashion」（數碼時裝設計）的16,776元。
至於薪酬升幅最多的科目，為「 Aviation Management and Logistics」（航空、航運及供應鏈管理），升幅為該學年最多，達21%；而「Enterprise Engineering with Management」（企業工程兼管理學）的則錄得最大薪酬跌幅，錄得負10.8%。
另外，據大學教資會2021/22學年的八大全日制學士學位畢業生數據顯示，理工大學畢業生的平均年薪為274,000元，平均每月月薪為22,833元。
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理工大學畢業生薪酬最高首10科：
- 精神健康護理學 Mental Health Nursing （$39,678）
- 放射學Radiography （$37,930）
- 眼科視光學Optometry（ $36,261）
- 護理學Nursing （$36,132）
- 物理治療Physiotherapy（$34,619）
- 職業治療 Occupational Therapy（$34,302）
- 醫療化驗科學及放射學Medical Laboratory Science（$31,936）
- 建築工程及管理學 Building Engineering and Management （$27,928）
- 社會工作／社工 Social Work（$27,849）
- 電子工程學 Electrical Engineering（$25,255）
理工大學畢業生薪酬最低5科：
- 檢測及認證分析科學 Analytical Sciences for Testing and Certification（$16,338）
- 食品科技與食物安全 Food Safety and Technology（$16,536）
- 數碼時裝設計 Digital Fashion（$16,776）
- 設計 Design（$17,148）
- 應用老年學及服務管理 Applied Ageing Studies and Service Management（$17,386）