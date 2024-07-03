理工大學畢業生薪酬網上流傳？　人工最高首7位均為醫療科

2024年大學聯招（JUPAS）將於下月放榜，不少人趁放榜前，已積極了解不同學科的就業前景。近日，網上討論區流出一份疑為理工大學2022/23學年畢業生的薪酬數據，當中顯示，人工最高首7位均為醫療科。

理大醫療科畢業生的薪酬為最高

從網上討論區流出的數據顯示，若以科目分類，醫療科畢業生的薪酬為最高，其中最高為「Mental Health Nursing」（精神健康護理學(榮譽)理學士），每月平均達39,678元；第二位為「Radiography」（放射學(榮譽)理學士），每月平均達37,930元；第三位為「Optometry」（眼科視光學(榮譽)理學士），每月平均達36,261元。

若以學院總類計算，以「Facuilty of health and social science」醫療及社會科學院畢業生的平均薪酬最高，為34,016元；畢業生的平均薪酬最低為「Facuilty of design」（設計學院），為17,166元。

理大畢業生薪酬最低科目有檢測？

而畢業生中，薪酬最低的科目首三位，依次為「Analytical Sciences for Testing and Certification」（檢測及認證分析科學）的16,338元、「Food Safety and Technology」（食品科技與食物安全）的16,536元，以及「Digital Fashion」（數碼時裝設計）的16,776元。

至於薪酬升幅最多的科目，為「 Aviation Management and Logistics」（航空、航運及供應鏈管理），升幅為該學年最多，達21%；而「Enterprise Engineering with Management」（企業工程兼管理學）的則錄得最大薪酬跌幅，錄得負10.8%。

另外，據大學教資會2021/22學年的八大全日制學士學位畢業生數據顯示，理工大學畢業生的平均年薪為274,000元，平均每月月薪為22,833元。