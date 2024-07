理工大學畢業生薪酬網上流傳？　人工最高首7位均為醫療科

理大醫療科畢業生的薪酬為最高

從網上討論區流出的數據顯示,若以科目分類,醫療科畢業生的薪酬為最高,其中最高為「Mental Health Nursing」(精神健康護理學(榮譽)理學士),每月平均達39,678元;第二位為「Radiography」(放射學(榮譽)理學士),每月平均達37,930元;第三位為「Optometry」(眼科視光學(榮譽)理學士),每月平均達36,261元。

若以學院總類計算,以「Facuilty of health and social science」醫療及社會科學院畢業生的平均薪酬最高,為34,016元;畢業生的平均薪酬最低為「Facuilty of design」(設計學院),為17,166元。

理大畢業生薪酬最低科目有檢測?

而畢業生中,薪酬最低的科目首三位,依次為「Analytical Sciences for Testing and Certification」(檢測及認證分析科學)的16,338元、「Food Safety and Technology」(食品科技與食物安全)的16,536元,以及「Digital Fashion」(數碼時裝設計)的16,776元。

至於薪酬升幅最多的科目,為「 Aviation Management and Logistics」(航空、航運及供應鏈管理),升幅為該學年最多,達21%;而「Enterprise Engineering with Management」(企業工程兼管理學)的則錄得最大薪酬跌幅,錄得負10.8%。

另外,據大學教資會2021/22學年的八大全日制學士學位畢業生數據顯示,理工大學畢業生的平均年薪為274,000元,平均每月月薪為22,833元。