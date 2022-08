曼聯(Manchester United)股價波動,全球首富馬斯克(Elon Musk)在其Twitter發文稱「正在收購曼聯」(Also, I’m buying Manchester United ur welcome),消息刺激曼聯於美股盤前曾漲超過16.5%,高見14.89美元,隨後馬斯克再發帖文回應指,購買曼聯之說「只是開玩笑」,並無意購買任何體育隊伍,(No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.)

曼聯其後升幅收窄,現報13.57美元,升6.2%,該股美股昨日收市則報12.78美元,市值約20.8億美元。

第三季虧損擴大

至於曼聯早前公布截至今年3月底第三季業績,期內虧損擴大至2,770萬英鎊(約2.6億港元),去年同期蝕1,810萬英鎊,營業額1.52億英鎊,增29.2%,經調整EBITDA為2,040萬英鎊,漲42%,經調整虧損亦擴大至2,240萬英鎊。首三季則轉盈為虧,期內蝕4,470萬英鎊,去年同期賺1,540萬英鎊。