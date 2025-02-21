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財經
2025-02-21 11:17:00

的士牌價｜市區牌呢個數有交易！新界牌徘徊「兩球」水平【2月21日更新】

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市區的士牌價跌穿280萬，9月以來的升勢斷纜。(資料圖片)

市區的士牌價跌穿280萬，9月以來的升勢斷纜。(資料圖片)

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221日更新】本港的士業正面臨網約白牌車的激烈挑戰，導致本港的士牌價在過去幾年經歷了多次調整。

根據最新市場資料顯示，的士牌價於2025年出現「觸底」反彈跡象，市區的士牌價從去年10月份的279萬元，回升至今年2月的約286萬元。同時，新界的士牌價亦從205萬元的低位，反彈至約211萬元，成功擺脫了僅需「兩球」便可購得牌照的局面。

2025年2月份的士牌價走勢圖。(香港的士交易所網頁截圖) 的士牌價由過往10年的高位不斷回落。(香港的士交易所網頁截圖)

市區的士牌跌穿280萬元　10年來蒸發逾「4球」

【2024年10月28日】環球及本港息口仍然高企，加上的士業正面臨急劇轉變，昔日跑贏股市和樓市的本港的士牌價近月來不斷調整。最新資料顯示，市區的士牌價已經跌穿280萬元，相比起過去10年的723萬元高位，足足下跌443萬元，約61.4%。

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根據香港的士交易所報價，10月份的市區的士牌價低見279萬元，同時跌穿9月中下旬的281萬元低位。的士牌價在9月底開位回升至10月中高位292萬元，可惜升勢最終斷纜，近日已再度下跌。

至於新界的士牌價，則由9月中的226萬元回落至最新的205萬元，幾乎只需「兩球」便可購得新界的士牌照。

以往，由於的士牌流通量有限，銀行供車容易且有5厘回報，在低息環境下，市場曾一度「炒到癲價」，2015年年中高位達723萬元，下半年回落至約624萬元。

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