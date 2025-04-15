的士牌價｜4月一跌再跌　綠的失守180萬　紅的252萬續尋底【4月15日更新】

【4月15日更新】本港的士牌價跌勢加劇，4月市場持續尋底！ 根據香港的士交易所最新數據顯示，市區的士(紅的)牌價由3月的268萬港元(下同)，進一步下跌至252萬元，單月跌幅擴大至6%。與歷史高位723萬元相比，累計跌幅已達65.1%，市值蒸發471萬元。 新界的士(綠的)同樣未能止跌，最新牌價報177萬元，一周內跌穿180萬元，較上月急跌18萬元，單月跌幅高達9.2%。若與10年前591萬元的歷史高位相比，累計跌幅已超過70%，相當於市值蒸發超過「四球」(414萬元)。

3月再跌！紅的跌至268萬元 綠的「一球幾」有交易 【4月1日更新】根據香港的士交易所最新數據，的士牌價於3月普遍回落。市區的士(紅的)牌價在2月反彈至286萬港元後，3月下跌6.3%至268萬港元，較歷史高位累計跌幅逾60%，市值蒸發超過400萬港元。

至於新界的士(綠的)牌價，2月雖回升至211萬港元，但3月跌破「兩球」大關，報193萬港元，單月跌幅達8.5%。若對比10年前591萬港元的歷史高位，累計跌幅達67%，同樣相當於市值蒸發近「四球」。 市區牌呢個數有交易！新界牌徘徊「兩球」水平 【2月21日更新】本港的士業正面臨網約白牌車的激烈挑戰，導致本港的士牌價在過去幾年經歷了多次調整。 根據最新市場資料顯示，的士牌價於2025年出現「觸底」反彈跡象，市區的士牌價從去年10月份的279萬元，回升至今年2月的約286萬元。同時，新界的士牌價亦從205萬元的低位，反彈至約211萬元，成功擺脫了僅需「兩球」便可購得牌照的局面。

市區的士牌跌穿280萬元 10年來蒸發逾「4球」 【2024年10月28日】環球及本港息口仍然高企，加上的士業正面臨急劇轉變，昔日跑贏股市和樓市的本港的士牌價近月來不斷調整。最新資料顯示，市區的士牌價已經跌穿280萬元，相比起過去10年的723萬元高位，足足下跌443萬元，約61.4%。 根據香港的士交易所報價，10月份的市區的士牌價低見279萬元，同時跌穿9月中下旬的281萬元低位。的士牌價在9月底開位回升至10月中高位292萬元，可惜升勢最終斷纜，近日已再度下跌。

至於新界的士牌價，則由9月中的226萬元回落至最新的205萬元，幾乎只需「兩球」便可購得新界的士牌照。 以往，由於的士牌流通量有限，銀行供車容易且有5厘回報，在低息環境下，市場曾一度「炒到癲價」，2015年年中高位達723萬元，下半年回落至約624萬元。