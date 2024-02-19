稅貸2024｜滙豐稅貸1.68厘平絕大行　稅務貸款低息貸款及獨家優惠比較

稅貸／稅貸2024／稅貸優惠｜即將迎來交稅季節，稅貸成為關注焦點，不少銀行及借貸機構亦開始「稅貸戰」搶客，趁勢推出稅務貸款計劃。《am730》為讀者整合各大銀行、虛擬銀行稅貸、財務公司稅貸，提供各項貸款及優惠比較，尋找「借平錢」的好機會。要注意，條款受細則約束，所有資料以各間銀行及財務機構最新公布為準。 【2月19日更新 華僑永亨信用財務優惠】

稅貸2024｜甚麼是稅貸？ 稅貸即「稅務貸款」，為一種特殊貸款產品，旨在幫助個人或企業應對繳稅壓力，而銀行是提供稅務貸款的主要機構之一，通過銀行的稅貸，可以借款用作支付應納稅款項，並在還款期限內償還貸款。 稅貸2024｜稅貸的用途？ 稅貸原意是給予納稅人以低息貸款來借錢交稅，但事實上銀行並無限制稅貸用途。部分人或會用作清卡數，因為稅貸的實際年利率一般僅介乎2%至4%。至於貸款額亦可達到月薪10至12倍左右，有人亦會用作投資，以低息的稅貸買入收息股。 稅貸2024｜稅務貸款特色 稅貸與一般貸款不同，稅貸普遍於每年10月至4月推出，大部分稅務貸款亦無需手續費，實際年利率比一般貸款低，但銀行一般都會查閱借貸人的信貸評級，如信貸評級良好，可獲批較低息和較佳的貸款條件，而大部分稅務貸款的借貸額為月薪10至12倍。

稅貸2024｜一般申請流程及所需文件 其實申請稅貸，與申請一般私人貸款差異不大，目前銀行或借貸機構都接受網上申請，只要在銀行／機構的網站，或使用手機應用程式申請，並提供個人資料，再上載文件，銀行或借貸機構便會審批貸款申請，之後通知客戶結果，當客戶確認貸款條件並接受，便會盡快安排金額過數。 稅貸2024｜借稅貸注意事項 即使借稅貸，申請人亦應注意申請事項，申請貸款時，不要只看廣告中的最低利息，要先清楚了解利息計法、還款期，不同還款期亦會導致最終利息及實際年利率不同。 若需提前還款，部分稅貸計劃會對提前還款收取額外費用；逾期還款，需額外支付罰息及額外手續費，亦應小心留意附加及隱藏條件，如申請人需為指定職業，甚至指定級別的銀行客戶等。

稅貸2024｜銀行稅貸比較 稅貸2024｜滙豐銀行：稅貸優惠低至1.68% 滙豐銀行宣布，該行推出分期「萬應錢」稅季貸款優惠計劃，客戶由即日至2023年12月12日期間，成功申請及提取貸款，可享低至1.68%實際年利率，成功獲批貸款150萬港元或以上更可享獎賞高達13,888元。 滙豐表示，今年更首度推出優惠組合，由即日起至2024年1月30日，客戶進行貨幣兌換累積總值達10萬港元（或同等價值），並成功申請及提取貸款即可享288港元的現金回贈；另外，合資格客戶同時首次成功申請個人信用卡基本卡可額外獲得288元「獎賞錢」。 此外，於推廣期內客戶可透過滙豐流動理財應用程式、網上理財和網站，或24小時熱線遞交申請。獲預先批核的特選客戶毋須提交入息證明及稅單，可享最快1分鐘特快批核，貸款會直接存入客戶指定的滙豐戶口。客戶可免手續費貸款高達300萬港元或月薪23倍，還款期可選6至60個月。條款受細則約束。 詳情：滙豐銀行 稅貸2024｜信銀國際：實際年利率低至1.65% 信銀國際推出「$mart Plus 分期貸款」，由即日起至2023年12月31日，客戶申請及成功提取$mart Plus稅季貸款，可享實際年利率低至1.65%、高達1.88萬獎賞、靈活還款期6至60個月、貸款金額高達月薪18倍或200萬元（以較低者為準），並享1分鐘初步批核，最快即日收錢。 詳情：信銀國際

稅貸2024｜恒生銀行：稅貸優惠低至1.78% 恒生銀行表示，新推名為「稅安心」計劃，以借貸150萬元及還款期12個月計，稅貸息1.78厘，較去年的1.62厘加價0.16厘。若成功申請，可獲取高達港幣6,000元現金回贈。條款受細則約束。 詳情：恒生銀行 稅貸2024｜中銀香港新推信用卡交稅優惠 中銀香港指，推出中銀信用卡交稅優惠，提供高達港幣2,500元現金回贈。中銀指，由即日起至12月29日，客戶以中銀信用卡交稅滿指定金額，即可享高達港幣500元現金回贈，如同時申請分期付款，客戶更可賺取額外高達港幣2,000元現金回贈，分期付款每月手續費低至0.18%，實際年利率低至1.78%。 中銀信用卡（國際）有限公司副總經理何偉文表示，中銀信用卡客戶透過信用卡交稅總金額，於上一個交稅年度錄得雙位數升幅，選用分期交稅的總金額亦按年錄得近三成升幅。 中銀香港亦推出分期「易達錢」稅季貸款，指定客戶於2024年1月3日優惠期前，成功提取貸款金額5萬，並以36個月還款期計算更可享高達3,000元現金回贈。若使用電子渠道申請，可額外享高達3,000元現金回贈。條款受細則約束。 詳情：中銀香港 稅貸2024｜東亞：每月平息0.25% 東亞銀行推出全新私人「税季貸款」計劃，每月平息0.25%，貸款額高達申請人每月底薪16倍或最高400萬，0%手續費，還款期長達60個月。條款受細則約束。 詳情：東亞 稅貸2024｜上商：實際年利率低至3.98% 上海商業銀行推出「快稅錢」個人稅務貸款，推廣期由2023年11月13日至2024年3月31日（包括首尾兩日），客戶若選用指定銀行服務，即享劃一實際年利率3.98%，最高貸款額為港幣200萬元或月入8倍（以較低者為準），還款期為12個月，並豁免貸款手續費。條款受細則約束。 詳情：上海商業銀行