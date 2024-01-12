終見綠燈｜11隻現貨產品批出 美比特幣ETF料年吸7800億

美國證券交易委員會(SEC)終就比特幣交易所買賣基金(ETF)上市開綠燈，首階段涉11隻現貨比特幣ETF，部分產品料於美國周四開始交易。消息帶動比特過去24小時一度突破47,000美元，見近2年高位，連帶本港相關股份亦造好。渣打集團分析料推出ETF後年內有望吸資500億至1,000億美元(約3,900億至7,800億港元)，比特幣或挑戰20萬美元。

SEC未來續有更多監管

SEC主席Gary Gensler強調，即使批准比特幣ETF，但比特幣本身是一種投機性、波動性資產，未有被認可，亦被用於非法活動如洗錢、逃避制裁和恐怖主義融資，未來將有更多監管。