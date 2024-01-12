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財經
2024-01-12 04:30:34
日報

終見綠燈｜11隻現貨產品批出 美比特幣ETF料年吸7800億

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比特幣

比特幣今年以來暫升7%。 (資料圖片)

美國證券交易委員會(SEC)終就比特幣交易所買賣基金(ETF)上市開綠燈，首階段涉11隻現貨比特幣ETF，部分產品料於美國周四開始交易。消息帶動比特過去24小時一度突破47,000美元，見近2年高位，連帶本港相關股份亦造好。渣打集團分析料推出ETF後年內有望吸資500億至1,000億美元(約3,900億至7,800億港元)，比特幣或挑戰20萬美元。

SEC未來續有更多監管

SEC主席Gary Gensler強調，即使批准比特幣ETF，但比特幣本身是一種投機性、波動性資產，未有被認可，亦被用於非法活動如洗錢、逃避制裁和恐怖主義融資，未來將有更多監管。

是次獲批包括貝萊德(BlackRock)、富達(Fidelity)，以及有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)投資旗艦方舟投資(ARK Investments)則夥21Shares合作申請等。

受消息帶動，比特幣曾高見47,696美元，於晚上7時則報46,843美元，漲2.8%，今年以來暫累升約7%。以太幣增近一成，曾報2,630.9美元；瑞波幣曾報約0.6058美元，揚7.5%。

至於本港上市的新火科技(1611)曾飆33%，收報2.65元，仍升近三成，成交2,123萬元；雄岸科技(1647)曾升44%，收報0.076元，增33%；美圖(1357)收市揚4.2%，報3.45元，成交約2.1億元。南方比特幣期貨ETF(3066)收18.67元，升0.4%，成交2,627萬元；三星比特幣期貨ETF(3135)收市升0.4%，報18.16元，成交約472萬元。

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渣打料明年上試20萬美元

渣打數碼資產主管Geoff Kendrick等發表報告指，SEC批現貨比特幣ETF後，今年將有約500億至1,000億美元資金湧入，比特幣今年上試10萬美元，明年有望見20萬美元，即較現價有逾3倍增幅。

加密貨幣交易所Bybit聯合創始人兼行政總裁周本指，過去5年間，市場反覆提交ETF申請，均遭SEC駁回，是次成果實來之不易，將支持更多機構投資者投資加密貨幣，期待相關投資逐漸增加，帶動數碼資產進一步普及化，不斷提升比特幣作為數碼資產的儲存價值，最終成為全球通行的貨幣。

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