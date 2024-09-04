結業潮｜Pizza Express連關兩分店，「食神叉燒」天后店亦執笠。

本地餐飲結業潮持續，連鎖薄餅店「Pizza Express」在一個月內連關兩間港島區分店；而燒味餐廳「食神叉燒」天后店亦結業。
Pizza Express一個月內連關兩分店
Pizza Express繼8月時，結束營運赤柱分店後，9月18日亦將鰂魚涌康怡廣場分店結束，意味1個月內連關兩間港島分店。而據Pizza Express香港區官網顯示，扣除快將關門的鰂魚涌康怡廣場分店，在香港將尚餘18間分店，港島區則尚餘7間店。
Pizza Express於1965年3月27日於英國倫敦開設，約20多年前進軍4香港。
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「食神叉燒」天后店亦執笠
另外，燒味餐廳「食神叉燒」的天后店市傳已結業並退租。消息指，位於天后宏安道的食神叉燒分店舖位，近月突然退租，並中同區人氣冰室半島冰室頂租。該舖面積約910平方呎，剛以約16萬元租出，呎租平均約176元。
網上資料指出，「食神叉燒」為區內名店，由新加坡籍老闆投資，並邀得香港4大名廚之一的戴龍作為顧問。