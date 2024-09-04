結業潮｜Pizza Express連關兩分店，「食神叉燒」天后店亦執笠。

「食神叉燒」天后店亦執笠 另外，燒味餐廳「食神叉燒」的天后店市傳已結業並退租。消息指，位於天后宏安道的食神叉燒分店舖位，近月突然退租，並中同區人氣冰室半島冰室頂租。該舖面積約910平方呎，剛以約16萬元租出，呎租平均約176元。

網上資料指出，「食神叉燒」為區內名店，由新加坡籍老闆投資，並邀得香港4大名廚之一的戴龍作為顧問。